Bologna, tra premi Serie A e Conference: quanto vale il finale?

A sole due giornate dalla fine del campionato, il Bologna si trova all’8° posto con 52 punti in una classifica cortissima.

Gli ultimi 180 minuti decideranno, quindi, il destino dei rossoblù, sospesi tra i premi della Serie A e della Conference League che il 7° posto assicurerebbe e il rischio di scivolare fino all’11°: una volata che analizziamo nel dettaglio per capire l’esatto impatto economico.

Premi Serie A

Per quanto riguarda i ricavi provenienti dal campionato nazionale, fermarsi all’8° posto garantirebbe al Bologna un premio dalla Lega Serie A di 5 milioni di euro.

Guadagnare una sola posizione e riuscire ad agguantare il 7° posto farebbe salire l’incasso a 5,6 milioni.

Non un delta esorbitante, ma sicuramente un utile che può giovare alle casse rossoblù.

Al contrario, sottovalutare la volata finale rischierebbe di essere un suicidio economico: per il 9° posto il compenso scende a 4,4 milioni, per il 10° a 3,8, fino ad arrivare ai soli 3,1 milioni per l’11° piazzamento.

Tra lo scenario migliore e quello peggiore intercorrono quasi 2,5 milioni di euro.

L’effetto Conference

Il vero jackpot per le casse del club di Joey Saputo arriverebbe, però, con la qualificazione alla UEFA Conference League che il 7° sancirebbe.

Il plausibile tesoretto si divide in tre voci. La prima è il premio qualificazione: solo staccando il pass per il girone unico, il Bologna incasserebbe circa 5 milioni di euro (3,17 milioni di gettone presenza più i diritti TV del pilastro Value).

La seconda voce è quella del botteghino: le 3 partite interne giocate al Dall’Ara porterebbero circa 2,5 milioni di euro complessivi.

La terza, invece, è legata ai premi partita: ogni singola vittoria nel girone frutterebbe 400.000 euro (133.000 per il pareggio), a cui aggiungere i bonus per l’eventuale passaggio del turno.

Il verdetto è limpido: chiudere la stagione al 7° posto varrebbe una base minima e sicura di oltre 13 milioni di euro, mentre l’undicesimo posto farebbe incassare appena 3,1 milioni totali.

Le ultime due gare contro Atalanta e Inter sono, dunque, uno spartiacque decisivo per i rossoblù, i quali dovranno necessariamente dare il tutto per tutto.

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