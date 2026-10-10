Bologna, la Primavera attesa dalla prova del nove

I tifosi rossoblu possono finalmente gioire. Sì, perché questo weekend, più precisamente domani, tornerà in campo lo Squadrone a Lecce. Sono state tre lunghe settimane di sosta, che hanno reso impazienti anche i tifosi meno ottimisti e, comprensibilmente, la città non vede l’ora di poter assistere al primo match di ottobre del Bologna.

Per i più impazienti, quelli che vogliono rivedere a tutti i costi i rossoblu in campo, l’appuntamento più vicino è fissato per oggi alle ore 15. La Primavera di mister Morrone è infatti attesa dalla prova del nove contro la miglior difesa del campionato, quella stessa Lazio che staziona al quinto posto con appena un punto ottenuto in più rispetto agli avversari odierni.

La Primavera pronta per la Lazio, parla capitan Negri

«Si conclude una pausa molto positiva in cui c’è stato modo di allenarsi molto duramente in vista dei prossimi impegni». Queste sono state le prime parole di Simone Negri, bolognese doc e capitano della selezione, su queste lunghissime tre settimane che hanno permesso ai rossoblu di migliorarsi e prepararsi al tour de force. Come testimoniato da Davide Centonze nel numero odierno di Più Stadio, il leader della squadra si aspetta una gara combattuta ma anche dei miglioramenti nel breve periodo.

L’orgoglio di chiamarsi Bologna

L’obiettivo è sempre quello, puntare ai playoff Primavera e cercare di andare più avanti possibile, passando da outsider a contender per il titolo. E, se il percorso è effettivamente ancora molto lungo, la rosa sta rispondendo bene ed è pronta a rappresentare con orgoglio la città nei campi di tutto lo stivale.

Lo ha detto lo stesso Negri, «essere il capitano è una soddisfazione incredibile, la fascia non mi pesa». Con questa spensieratezza e voglia di fare, i ragazzi di Morrone possono togliersi grandissime soddisfazioni: per chi volesse sostenerli l’ingresso a Crespellano è sempre gratuito, mentre Sportitalia continuerà a trasmettere gli incontri più importanti di giornata.

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