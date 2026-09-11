Bologna, prime parole di Enem in rossoblù: « Ho scelto questo club per crescere e raggiungere un altro livello»

È arrivata la prima intervista di Jay Enem da nuovo giocatore del Bologna. L’attaccante ha parlato ai canali sociali rossoblù raccontando le sensazioni provate al momento della proposta del club, i motivi che lo hanno spinto ad accettare la destinazione e le sue principali caratteristiche tecniche. Per il classe 2006, ancora in attesa di scendere in campo con la nuova maglia, l’avventura sotto le Due Torri rappresenta un’importante occasione di crescita.

La scelta di Bologna

La prima sensazione provata da Enem quando ha saputo dell’interesse del Bologna è stata positiva: «La mia prima reazione quando è arrivata la proposta del Bologna è stata di felicità. È un grande club e la società ha dimostrato di avere molta fiducia in me».

Una fiducia che ha avuto un peso importante nella decisione del giovane attaccante: «Per questo ho scelto Bologna: per migliorare, per crescere e raggiungere un altro livello. Penso che sia una buona scelta per la mia carriera».

L’accoglienza del gruppo

Enem ha poi raccontato i suoi primi giorni in rossoblù, sottolineando il modo in cui è stato accolto dal nuovo ambiente: «Tutti sono molto gentili con me. Mi hanno accolto bene, così come lo staff tecnico. Quindi sì, va tutto bene».

Un primo impatto dunque positivo per il giocatore, che ha trovato un ambiente pronto ad accompagnarlo nella sua nuova esperienza.

Velocità, fisicità e duelli

Il nuovo attaccante rossoblù ha anche presentato le caratteristiche che ritiene più importanti del proprio gioco. Enem si è descritto come un giocatore veloce, capace di attaccare la profondità e di sfruttare la propria struttura fisica: «Penso di essere veloce. Mi piace attaccare la profondità, anche quando devo aiutare in fase difensiva. Sono anche un giocatore fisicamente strutturato e posso vincere i duelli. Mi piace lottare».

Qualità alle quali aggiunge anche la capacità di trovare la via del gol: «Penso che queste siano le mie qualità. Anche segnare gol».

L’Italia non è una novità

Quella con il Bologna non sarà la prima esperienza di Enem in Italia. Il giocatore ha infatti già conosciuto il calcio del nostro Paese durante la precedente esperienza con il Venezia: «È la mia prima volta in Siria. Ero stato in Italia in precedenza e ho giocato con il Venezia. Conosco già il Paese, quindi per me non c’è una differenza così grande rispetto a prima».

Un elemento che potrebbe quindi favorire il suo inserimento nel nuovo contesto, avendo già avuto modo di confrontarsi con il calcio italiano.

L’attesa per il Dall’Ara

Non avendo ancora esordito con la maglia del Bologna, Enem guarda già con entusiasmo al momento in cui potrà conoscere da vicino il pubblico rossoblù: «Penso che sarà fantastico. I tifosi sono stati molto positivi. L’ambiente mi è sembrato davvero bello. Non vedo l’ora di giocare davanti a loro».

Il giovane attaccante ha poi spiegato cosa vorrebbe trasmettere ai sostenitori bolognesi attraverso le proprie prestazioni: «Quello che voglio dare ai tifosi è semplicemente tutto quello che posso. Voglio lottare per il club, lottare per la maglia. Voglio vincere le partite e segnare gol».

Un messaggio chiaro, in attesa che siano il campo e le sue prime presenze in rossoblù a raccontare il resto: «È questo ciò che voglio».

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