Bologna, pronti per il rientro dopo la sosta nazionale

Il Bologna torna ad allenarsi, in attesa del rientro completo dei Nazionali. Si riaparte Dopo quattro giorni di riposo, concessi da Palladino ai pochi rossoblù rimasti. Intanto tornano anche coloro che erano infortunati. Anche Cambiaghi è già tornato da qualche giorno, dopo l’infortunio durante la partía con la Francia, terapie e allenamenti differenziati per lui.

Il rientro dei nazionali a Bologna

Oggi al quartier generale potrebbe già essere presente Arthur Theate. Non dovrebbe essere troppo stanco dato che ieri è entrato in campo soltanto all’87’ minuto, durante Belgio-Italia.

Intanto Palladino sta organizzando il rientro del resto della rosa. Domani potremmo già vedere Ferguson, Happonen, Pessina e Mbangulà, che potrebbe sotituire Cambiaghi sulla trequarti sinistra. Al più tardi l’irlandese e il finlandese tornano mercoledì, giorno di arrivo per Heggem e Helland.

Soltanto a fine di questa settimana, il venerdì, torneranno infine Alhassanne e Libra.

Ulteriori controlli per Cambiaghi e rientro di alcuni infortunati

Nicolò Cambiaghi è tornato in anticipo a Bologna dopo l’infortunio durante l’impegno contro la Nazionale. Per ora si prevedono terapie e allenamenti personalizzati, sarà poi rivalutato in settimana.

Jay Nenem ha continuato il percorso personalizzato insieme allo spagnolo Juan Miranda. Potrebbe tornare a giocare già dal 22 novembre, sempre che l’infiammazione al tendine d’Achille sia del tutto passata. Palladino spera di rivederlo in azione contro l’Udinese dopo 3 settimane di stop.

Lorenzo De Silvestri invece è già tornato sul rettangolo verde, anche lui dopo 3 settimane di stop, perché si era visto costretto a dare forfait a poche ore dalla partita contro il Milan il 28 ottobre.

Miranda e Holm restano fermi ai box per infortunio.

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