Bologna terzo in Serie A per rimonte: ecco quanti punti ha recuperato da situazioni di svantaggio

La capacità di reagire alle difficoltà può diventare un indicatore importante per misurare il carattere di una squadra. E, almeno in questo primo scorcio di Serie A 2026/27, il Bologna ha dimostrato di avere risorse preziose da questo punto di vista. I rossoblù risultano infatti tra le formazioni più efficaci del campionato quando si tratta di recuperare punti in una situazione di svantaggio.

Secondo i dati raccolti da Sofascore, la squadra emiliana ha conquistato finora 7 punti dopo essere andata sotto nel punteggio, un bottino che la colloca al terzo posto in questa speciale graduatoria, a pari merito con Como e Roma.

Bologna terzo in Serie A per rimonte

Davanti al Bologna ci sono soltanto l’Inter, assoluta protagonista con 13 punti recuperati, e la Fiorentina, che ne ha messi insieme 8. Un dato ha ancora più valore se si considera come i rossoblù siano riusciti a mantenere una certa continuità nella capacità di rimanere dentro le partite anche quando il risultato sembrava complicarsi.

Non arrendersi dopo aver incassato uno svantaggio, trovare le risorse per rimettere in discussione il risultato e trasformare una situazione negativa in un’occasione per fare punti: è questa la mentalità rossoblù che emerge dalle statistiche.

Bologna, il rovescio della medaglia: 5 punti lasciati per strada

I dati di Sofascore offrono anche un’altra chiave di lettura. Se da una parte il Bologna ha recuperato 7 punti, dall’altra ne ha lasciati per strada 5 dopo essere passato in vantaggio. Un aspetto che evidenzia qualche difficoltà nella gestione delle partite una volta conquistato il controllo del risultato. Il saldo tra le due situazioni rimane comunque positivo: +2, frutto della differenza tra i punti recuperati e quelli persi.

La capacità di reagire

Nel confronto con le altre squadre del campionato, il Bologna si trova in una posizione interessante. L’Inter guida nettamente la graduatoria del saldo con +13, seguita da Como (+7), Roma (+5) e Juventus (+3). I rossoblù condividono invece quota +2 con la Lazio.

Il dato più significativo rimane però quello relativo alle rimonte: soltanto Inter e Fiorentina hanno raccolto più punti del Bologna partendo da una situazione di svantaggio. Un segnale di carattere che può risultare una risorsa importante nel corso della stagione. Per crescere ulteriormente servirà anche imparare a proteggere meglio i vantaggi conquistati: perché la capacità di rimontare è un valore, ma evitare di farsi rimontare può fare altrettanta differenza.

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