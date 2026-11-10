Bologna in top 10 tra le squadre che hanno accumulato più punti in Serie A dal 2001: la classifica

C’è una classifica che racconta il peso di una squadra nel corso del tempo, al di là dei singoli risultati e delle stagioni vissute ai vertici. È quella dei punti conquistati in Serie A dal 2001 a oggi, una graduatoria che mette in fila le società con più risultati nel massimo campionato italiano nel corso del nuovo millennio: tra le prime dieci c’è anche il Bologna. Secondo i dati elaborati da Transfermarkt, infatti, il club rossoblù occupa la decima posizione con 1.005 punti conquistati in 819 partite.

Il percorso

Questa posizione ha un significato particolare se si considera il percorso dei rossoblù negli ultimi venticinque anni. Il Bologna ha attraversato periodi molto diversi: dalla retrocessione del 2005 alla successiva risalita, passando per il fallimento del 2010, il ritorno in Serie A nel 2015 e le stagioni più recenti, che hanno riportato il club a confrontarsi con le ambizioni europee. Un cammino fatto di ripartenze, ma che non ha impedito alla società di mantenere una posizione di rilievo nella graduatoria complessiva.

Punti in Serie A: la top 10

In cima alla classifica c’è la Juventus, che guida con 1.956 punti raccolti in 933 partite. I bianconeri precedono l’Inter, seconda a quota 1.916 punti in 971 incontri, e il Milan, terzo con 1.800 punti, a parità di gare disputate con i nerazzurri. Subito dietro c’è la Roma, quarta con 1.786 punti, mentre la Lazio completa la top five con 1.592.

La graduatoria conferma il peso delle principali protagoniste del calcio italiano nel nuovo millennio, con Napoli e Fiorentina rispettivamente al sesto e al settimo posto. Più indietro si trovano Atalanta, Udinese e Bologna, che chiude la top 10. I bergamaschi occupano l’ottava posizione con 1.242 punti, mentre i friulani sono noni a quota 1.237.

Bologna, 1.005 punti in 819 partite: il valore della continuità

Il dato dei rossoblù è interessante soprattutto se rapportato al numero di incontri disputati. Il Bologna ha infatti raggiunto quota 1.005 punti in 819 partite, mantenendo una media di circa 1,23 punti a gara. Un rendimento che gli permette di superare la soglia dei mille punti nel periodo considerato e di precedere tutte le altre società fuori dalla top ten.

Il confronto con l’Atalanta, ottava, evidenzia una distanza di 237 punti, ma anche un numero maggiore di partite disputate dai bergamaschi: 861 contro le 819 rossoblù. In questo quadro pesano inevitabilmente anche le diverse presenze delle squadre nel massimo campionato.

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