Ritorno a Casteldebole: i primi sono Cambiaghi e Theate

Domani, dopo la chiusura domenicale, Casteldebole riapre e inizia a riabbracciare i nazionali, che rientrano dagli impegni di Nations League. Da domani si ricomincia a preparare il campionato: c’è l’Udinese del neo allenatore Paolo Zanetti, che ha preso il posto di Kosta Runjaić. Ma torniamo a casa nostra e vediamo chi saranno i primi a rientrare.

A Casteldebole domani ci saranno Cambiaghi e Theate

Insieme a coloro che non hanno ricevuto la convocazione dalle rispettive nazionali, Raffaele Palladino attende, fra i primi, Nicolò Cambiaghi e Arthur Theate, reduci dai loro rispettivi impegni con le loro nazionali.

Arthur Theate: la nazionale belga ha affrontato la nazionale turca per la qualificazione ai quarti di finale (che si giocheranno a Marzo 27). La partita è finita 2 a 1 per la squadra di Arthur e Kevin De Bruyne. Theate ha iniziato dalla panchina il match e non è entrato nei 90 minuti regolamentari, quindi tornerà a Casteldebole allenato, ma abbastanza riposato.

Nicolò Cambiaghi: differente la situazione di Nicolò per il suo rientro a Casteldebole. Cambiaghi ha disputato un grandissimo match, giocando 62 minuti. Nei due terzi della gara da lui giocati, ha fornito l’assist per l’1 a 1 di Pio Esposito e si è procurato un rigore, che poi Sebastiano Esposito ha fallito. L’uscita dal campo (al suo posto Mancini ha fatto entrare De Marco) è stata necessaria anche perchè aveva subito un colpo alla caviglia. Per questo al suo rientro a Casteldebole, Nicolò sarà sottoposto ad esami strumentali per capire l’entità del danno e la sua eventuale disponibilità (auspicabilissima!!) per il match di domenica contro i friulani.

Da giovedì Palladino dovrebbe riavere tutta la squadra, per iniziare a preparare gli schemi da presentare in campo contro la squadra di Paolo Zanetti.

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