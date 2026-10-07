Nazionali Rossoblù – Vitik, Ferguson e Libra titolari, assist per Alhassane

La prima pausa Nazionali della stagione 2026-2027, che ha visto ben dodici giocatori del Bologna impegnati con le rispettive rappresentative, è praticamente terminata: questo weekend torna la Serie A, con gli uomini di Raffaele Palladino attesi domenica pomeriggio a Lecce per la sesta giornata di campionato. Adiamo a fare un bilancio del lavoro fatto da Ferguson e dagli altri Nazionali Rossoblù durante queste tre settimane di sosta.

Nazionali Rossoblù, tutti i risultati dei giocatori del Bologna impegnati con le proprie rappresentative

Italia-Turchia termina 3-1 al Dall’Ara, il “padrone di casa” Cambiaghi guarda dalla panchina

L’Italia chiude la prima manche di partite di Nations League con una sconfitta, un pareggio e due vittorie, conquistando così momentaneamente il secondo posto del Gruppo A dietro alla Francia e davanti a Belgio e Turchia (sconfitta due volte su due). Lunedì sera, davanti al pubblico dello Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, gli Azzurri hanno superato 3-1 i turchi di Vincenzo Montella grazie alle reti di Scamacca, del celebre ex rossoblù Riccardo Calafiori e di Pio Esposito. Il “padrone di casa” Nicolò Cambiaghi è rimasto a guardare dalla panchina: il suo bilancio è di due presenze su quattro partite giocate (una da titolare e una da subentrato). Zero presenze, invece, per Massimo Pessina, che nonostante la convocazione del ct Roberto Mancini non è rientrato tra i convocati per le sfide in programma.

Sconfitte per Belgio, Norvegia, Scozia e Repubblica Ceca

All’interno dello stesso girone, il Belgio di Arthur Theate è stato travolto per 4 a 1 da una straripante Francia, che dopo essere passata sotto di un gol è riuscita a ribaltare la situazione e a dilagare nel giro di un quarto d’ora grazie ai subentrati (tra cui un Olise sempre più decisivo). Dal canto suo, il centrale difensivo del Bologna è rimasto in panchina tutte le volte.

Nel frattempo la Norvegia (vera e propria sorpresa dei Mondiali di quest’estate) ha incassato un altro ko, il terzo consecutivo. Senza il centrale difensivo rossoblù Torbjørn Heggem (espulso durante l’ultima partita contro il Galles e già rientrato a Casteldebole), i norvegesi hanno perso nuovamente contro il Portogallo. Ora Haaland e compagni sono ultimi nel Gruppo D.

Niente da fare nemmeno per la Repubblica Ceca e la Scozia. La prima, inserita nel “girone di ferro” con Spagna, Inghilterra e Croazia, ha incassato quattro sconfitte su quattro partite giocate e occupa così l’ultima posizione del Gruppo C. Dopo due match guardati dalla panchina, il difensore del Bologna Martin Vitik è sceso in campo titolare nel 3-0 subito contro gli inglesi di Harry Kane. La seconda, di cui il capitano rossoblù Lewis Ferguson è diventato ormai uno dei titolari inamovibili, è stata invece rimontata dalla Slovenia e alla fine ha perso 2-1. Terzo posto del Girone E per Fergie e soci, a quota 4 punti (corrispondenti a una vittoria, un pareggio e due sconfitte).

Rossoblù “internazionali” e Under 21

Intanto il Niger è impegnato nelle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Dopo aver vinto uno storico match contro il Lesotho, la squadra di Rahim Alhassane ha incassato due ko di fila (prima contro il Gabon e poi contro l’Algeria). Il terzino rossoblù, arrivato sotto le Due Torri in estate, ha totalizzato tre presenze da titolare e un assist (quello del momentaneo vantaggio nigerino nello scorso match contro l’Algeria). Ieri, invece, il Venezuela di Marco Libra ha affrontato la Giordania in un’amichevole terminata 0-0. Il giovanissimo centrocampista italo-venezuelano è stato schierato titolare, rimanendo in campo per tutta la durata del match.

Infine, diversi anche gli Under 21 rossoblù impegnati con le proprie Nazionali giovanili nelle qualificazioni agli Europei di categoria del 2027. La Norvegia U21 di Eivind Helland (assente perché rientrato a Casteldebole) è capolista nel proprio girone dopo aver pareggiato 1-1 contro i coetanei di Israele. La Finlandia U21 di Ukko Happonen (convocato ma rimasto in panchina) ha pareggiato contro il Kosovo al termine di una partita al cardiopalma finita 4-4. ha fatto centro, battendo anche la Romania per 2-0 dopo il colpo da tre punti ottenuto con la Spagna. Il giovanissimo terzo portiere del Bologna, tuttavia, non è sceso in campo nemmeno questa volta. Due vittorie (con Bielorussia e Galles) e un pareggio a reti bianche contro la Danimarca, infine, per il Belgio U21 di Samuel Mbangula, titolare tre volte su tre.

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