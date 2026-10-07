Palladino ridisegna la difesa: ecco come può cambiare il modulo

Il Bologna riparte dalla difesa. Dopo le prime indicazioni emerse contro il Torino, Raffaele Palladino, secondo quanto riportato su La Repubblica, sembra orientato a dare maggiore continuità alla linea a tre, accompagnata da due esterni con compiti offensivi. Un sistema che può cambiare il volto della squadra, a partire dalla costruzione dal basso e dal modo di occupare gli spazi.

Ecco i cambiamenti che ha subito la difesa del Bologna

L’infortunio di Holm ha però complicato i piani dell’allenatore: lo svedese sembrava uno degli interpreti più adatti per il ruolo di esterno destro. In attesa del suo rientro, Palladino può affidarsi a Zortea, già protagonista in quella posizione ai tempi del Cagliari. Sull’altra fascia, invece, l’obiettivo è permettere a Miranda di spingere maggiormente, con meno responsabilità nella fase difensiva.

Darmian rimescola le carte di Palladino?

Tra le novità attese c’è anche Matteo Darmian. Il suo tesseramento con il Bologna dovrebbe essere ufficializzato a breve e l’ex Inter conosce bene il sistema a cinque, avendo giocato sia da esterno sia nella linea difensiva a tre.

Il nuovo assetto può inoltre modificare le gerarchie tra i centrali. Nicolò Casale, inizialmente considerato una soluzione in più rispetto alle altre coppie del reparto, potrebbe tornare a trovare spazio proprio grazie alla presenza contemporanea di tre difensori. Nel frattempo, Theate è pronto a rientrare dagli impegni con il Belgio ed è considerato uno dei punti fermi, mentre Helland e Heggem cercano conferme e Vitik attende la sua occasione.

Anche la porta sotto osservazione

La riflessione di Palladino coinvolge anche il ruolo tra i pali. A Lecce, sempre secondo La Repubblica, dovrebbe essere confermato Skorupski, che ha vissuto un avvio di stagione non semplice. Alle sue spalle, però, cresce Pessina, reduce dagli impegni con la Nazionale e osservato con attenzione dal nuovo tecnico.

La concorrenza è aperta, così come il nuovo corso difensivo del Bologna. Al Via del Mare, intanto, ci saranno anche circa 200 tifosi rossoblù: tutti i posti messi a disposizione dal Lecce sono già stati esauriti.

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