Nazionali Rossoblù – Tante sconfitte per i felsinei, Heggem espulso nel ko con il Galles

La prima lunghissima pausa Nazionali della stagione sportiva 2026-2027 sta per terminare: da Nicolò Cambiaghi a Lewis Ferguson, andiamo a fare un recap delle prestazioni regalate dai giocatori del Bologna impegnati con le proprie rappresentative in queste tre settimane.

Nazionali Rossoblù, tutti i risultati dei giocatori del Bologna impegnati con le proprie rappresentative

Cambiaghi e Theate in panchina, Heggem torna a disposizione di Palladino dopo il cartellino rosso

Il bilancio di Nicolò Cambiaghi con l’Italia del ct Mancini (attualmente terza nel Gruppo A di Nations League) termina a quota due presenze su tre partite affrontate. Dopo aver giocato titolare contro il Belgio ed essere subentrato a gara in corso contro la Turchia, l’esterno offensivo rossoblù non ha ottenuto la convocazione per il match di ieri sera contro la Francia (terzo e ultimo impegno degli Azzurri terminato 1-1). Zero presenze, invece, per il portiere classe 2007 Massimo Pessina, nonostante la prima storica chiamata con la Nazionale maggiore azzurra.

Nello stesso girone dell’Italia milita anche il Belgio, che invece occupa il secondo posto. Nessuna presenza, tuttavia, per Arthur Theate. Il centrale difensivo del Bologna è rimasto a guardare sia contro l’Italia che ieri contro la Turchia, mentre con la Francia non è nemmeno stato convocato. Neanche Torbjørn Heggem, nonostante la titolarità fissa con la sua Norvegia, sta passando un periodo semplicissimo. Giovedì, infatti, il difensore rossoblù ha rimediato un cartellino rosso durante la partita persa contro il Galles da situazione di vantaggio. Come riportato da Marcello Giornale su Il Resto del Carlino odierno, il norvegese rientra ora a Casteldebole. Qui dovrà lavorare per ritrovare la condizione fisica necessaria per uscire dal momento no.

Ferguson ancora titolare, Vitik rimane in panchina

Anche la Scozia di Lewis Ferguson e la Repubblica Ceca di Martin Vitik sono andate ko. La prima ha incassato un netto 3-0 contro la Svizzera degli ex Freuler, Aebischer e Ndoye (quest’ultimo autore di due assist). Fergie, tuttavia, si è confermato ancora una volta tra i titolari fissi della Nazionale scozzese. La seconda, invece, è stata sconfitta per 2 a 0 dall’Inghilterra di Harry Kane, con il rossoblù Vitik a guardare dalla panchina per la seconda volta consecutiva. Certo, non aiuta nemmeno il fatto che la Nazionale ceca debba affrontare il girone “di ferro” con Croazia, Inghilterra e Spagna.

Nel frattempo il Niger di Rahim Alhassane è stato sconfitto 2-0 dal Gabon. Il difensore e neoacquisto rossoblù, però, può vantare due presenze da titolare su due partite giocate dalla sua Nazionale, al momento impegnata nelle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Infine, l’amichevole tra la Corea del Sud e il Venezuela di Marco Libra è terminata a reti bianche: panchina per il promettente centrocampista promosso in Prima squadra dalla Primavera rossoblù.

Gli Under 21

Diversi anche gli Under 21 rossoblù impegnati con le proprie Nazionali giovanili, impegnate nelle qualificazioni agli Europei di categoria del 2027. La Norvegia U21 di Eivind Helland è andata a vincere in rimonta contro la Bosnia ed Erzegovina, recuperando una rete e dilagando infine per 6 a 1. Ancora maglia da titolare e fascia di capitano al braccio per il difensore rossoblù classe 2005, anche lui rientrato a Casteldebole per ricominciare a lavorare con mister Palladino.

Anche la Finlandia U21 di Ukko Happonen ha fatto centro, battendo anche la Romania per 2-0 dopo il colpo da tre punti ottenuto con la Spagna. Il giovanissimo terzo portiere del Bologna, tuttavia, non è sceso in campo nemmeno questa volta. Due vittorie consecutive, infine, anche per il Belgio U21 di Samuel Mbangula, titolare sia contro la Bielorussia che contro il Galles (battuti entrambi per 1-0).

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