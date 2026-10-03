La nuova dimensione di Nicolò Cambiaghi tra Bologna e Nazionale

L’inizio di stagione di Nicolò Cambiaghi sta offrendo spunti di grande interesse per il Bologna e il calcio italiano in generale. L’esterno offensivo ha mostrato un rendimento importante, caratterizzato da parecchie giocate di qualità e da una crescente consapevolezza nei propri mezzi.

Nonostante la mancata convocazione per la sfida contro la Francia sia stata inizialmente vissuta quasi come una bocciatura, la permanenza a Coverciano rappresenta un’opportunità di crescita fondamentale. Il classe 2000 punta a ritagliarsi un ruolo stabile nel gruppo azzurro, sfruttando al meglio la vetrina internazionale e l’appuntamento imminente contro la Turchia nel suo stadio, al Dall’Ara.

Il lavoro tattico con Palladino a Casteldebole

A livello di club, il percorso del giocatore si intreccia profondamente con le direttive del nuovo tecnico del Bologna. Come riportato nel suo articolo odierno dal giornalista Davide Centonze su Stadio, l’allenatore chiede all’esterno un grande dispendio di energie, specialmente senza palla.

Nel 3-4-3 rossoblù, Cambiaghi ha la possibilità di occupare la corsia di sinistra garantendo ampiezza, ma deve anche assolvere a compiti specifici in fase di non possesso. Quando la squadra si difende, infatti, Palladino gli chiede di abbassare il baricentro e di raddoppiare la marcatura, garantendo un prezioso equilibrio tattico alla formazione emiliana.

Nicolò Cambiaghi: grandi margini di crescita… e il gol?

Nonostante un avvio di campionato positivo e numeri incoraggianti — testimoniati dai minuti giocati e dall’impatto costante sulla fascia — il giovane attaccante deve ancora compiere il definitivo salto di qualità in zona gol. La precisione sotto porta e la freddezza nei metri finali rappresentano i principali margini di miglioramento su cui lavorare quotidianamente.

Tuttavia, la maturità caratteriale mostrata in questo avvio di stagione lascia ben sperare. La responsabilità di guidare la squadra e la fiducia dell’ambiente felsineo costituiscono il mix ideale per consacrare definitivamente la sua carriera e il suo talento in Serie A.

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