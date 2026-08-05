Bologna, quattro giocatori alla ricerca di una seconda occasione

Il Bologna sta attraversando un’estate molto particolare. A differenza delle ultime annate, la sessione estiva di calciomercato ha un tono decisamente più sommesso almeno sugli arrivi. Dovbyk, Amondarain e Alhassane sono i rinforzi arrivati fino a questo momento.

Le altre “novità”, invece, potrebbero arrivare dall’interno della rosa e dal parco giocatori sotto contratto. In particolare secondo il Corriere di Bologna, ci sono quattro giocatori che stanno cercando una seconda occasione in rossoblù, anche se è difficile che tutti la otterranno. Si tratta dei rientranti Oussama El Azzouzi ed Emil Holm e di due giocatori notoriamente sul mercato come Thijs Dallinga e Benjamin Dominguez.

Oussama e un posto di rilievo

Tra i giocatori che vorrebbero trovare in rossoblù una seconda opportunità c’è l’ex Union Saint-Gilloise. Oussama El Azzouzi è tornato a Bologna dopo il prestito all’Auxerre e sembra deciso a prendersi un posto da titolare in mediana.

Il calciatore marocchino ha giocato titolare in tutte le tre amichevoli al posto di Remo Freuler, ormai definitivamente salutato (il suo 8 è stato preso da Amondarain). Con la sua capacità di essere duttile e flessibile può conquistare il tecnico.

Emil di rincorsa

Di rientro da un prestito c’è anche Emil Holm, che dopo l’esperienza alla Juventus ha fatto ritorno a Bologna e chiede uno spazietto per giocarsi il posto a destra con Zortea e De Silvestri. Lo svedese resta un papabile all’addio, ma con l’infortunio di mezzo è difficile che qualcuno di interessi.

Il problema fisico che gli ha fatto saltare il Mondiale e che lo ha condizionato in questo avvio di preparazione tiene lontano le pretendenti sul mercato. Ecco perché l’esterno scandinavo deve darsi da fare il doppio del passato per prendersi questa seconda occasione.

Dominguez e Dallinga partenti indecisi

Cercano una seconda possibilità anche Benjamin Dominguez e Thijs Dallinga. L’esterno offensivo argentino e il centravanti olandese non si sono mai davvero imposti al Bologna. Benja però latita da una anno e mezzo e il club gli sta cercando l’offerta giusta per salutarlo. Ma, nel frattempo, l’argentino ci sta provando senza troppi risultati.

Chi invece ce la sta mettendo tutta per farsi confermare è Dallinga. L’ex Tolosa è sicuramente uno dei partenti più richiesta. La proposta giusta non è ancora arrivata e lui ha segnato sia contro l’Iraklis che contro il Cambuur, ma non difficilmente basterà a prendersi un posticino o a giocarsi il posto con il titolare evidentemente designato, Dovbyk.

Nessuna possibilità di conferma

Chi invece un’opportunità non la avrà sono Nicolò Casale e Mihajlo Ilic. I due difensori centrali saluteranno. Anzi, per il serbo i saluti sono già in atto: presto si accaserà in Serie B al Cesena. L’ex Lazio attende che arrivi un’opportunità che soddisfi sia lui che il club.

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