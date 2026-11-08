Bologna, quattro vittorie e una nuova ambizione: a gennaio servono rinforzi per l’Europa

Il Bologna ha cambiato marcia e adesso può guardare alla classifica con ambizioni decisamente diverse rispetto a qualche settimana fa. La vittoria conquistata al Tardini contro il Parma ha certificato il momento positivo della squadra di Raffaele Palladino.

Dal suo arrivo sulla panchina rossoblù, il tecnico campano ha restituito fiducia e continuità a un gruppo che sembrava aver smarrito le proprie certezze. I numeri raccontano un percorso significativo: 16 punti conquistati nelle prime sette partite della sua gestione, con una squadra che ha ritrovato equilibrio, concretezza e soprattutto capacità di portare a casa risultati anche nelle giornate più complicate.

Bologna, Palladino guarda al mercato: servono rinforzi per l’Europa La crescita della formazione emiliana apre inevitabilmente nuove prospettive anche in ottica mercato. Se l’obiettivo iniziale della gestione Palladino era quello di allontanare il Bologna dalle zone pericolose della classifica. Oggi i rossoblù, invece, guardano la classifica e possono invece iniziare a ragionare su traguardi più ambiziosi. Per mantenere questo ritmo fino al termine della stagione, tuttavia, sarà fondamentale intervenire anche sulla profondità dell’organico e la varietà delle scelte tecniche congeniale all’allenatore. La rosa richiederà infatti alternative affidabili in diversi reparti. Le riflessioni sul mercato della squadra rossoblù sono in evoluzione da settimane. Mister Palladino ha già avanzato le sue primissime richieste con l’idea di puntare innanzitutto sul centrocampo. In particolare, potrebbe aver bisogno di nuove energie, considerando il peso specifico assunto da giocatori come Ferguson e Pobega negli equilibri della squadra. Dovbyk e non solo: il Bologna prepara le prossime mosse Un discorso a parte riguarda il reparto offensivo. La situazione di Artem Dovbyk, sempre più ai margini delle gerarchie di Palladino, potrebbe portare a una separazione già durante la sessione invernale. La possibile uscita dell’attaccante ucraino potrebbe dunque liberare spazio salariale e una casella nella rosa, permettendo alla dirigenza di valutare eventuali nuovi innesti. Molto dipenderà anche dalle opportunità che si presenteranno sul mercato e dalle indicazioni che arriveranno direttamente dall’allenatore. La sensazione, in ogni caso, è che il Bologna non voglia accontentarsi della semplice risalita in classifica. Palladino ha restituito entusiasmo all’ambiente e la possibilità di tornare a competere per un piazzamento europeo rappresenta uno stimolo importante.

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