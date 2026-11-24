La trasferta in laguna potrebbe rappresentare un’occasione per ritrovare Juan Miranda, ma al momento non ci sono ancora certezze. Il terzino spagnolo sta provando ad accelerare il recupero per tornare a disposizione di Palladino in vista della sfida di venerdì contro il Venezia di Davide Nicola. La speranza c’è, ma servirà ancora qualche ora per capire se potrà davvero esserci.

Miranda, domani il verdetto

Il percorso di recupero procede con un graduale aumento dei carichi di lavoro, che proseguirà anche nella giornata di oggi. Come riportato da “Il Resto del Carlino” nell’articolo di Marcello Giordano, soltanto domani, però, arriverà la valutazione dello staff medico sull’eventuale possibilità di tornare ad allenarsi insieme ai compagni. Miranda è fermo da circa tre settimane per la lesione al bicipite femorale sinistro rimediata a Parma, un nuovo problema fisico arrivato dopo il lavoro di ricondizionamento atletico svolto con Palladino.

A Casteldebole prevale la fiducia, ma il tempo a disposizione per ritrovare la condizione è limitato. Anche in caso di via libera, lo spagnolo avrebbe soltanto due sedute con il gruppo prima della gara di Venezia: un dettaglio che rende tutt’altro che scontata la sua presenza dal primo minuto. Eppure, ritrovare il miglior assist-man rossoblù, già autore di cinque assist, potrebbe restituire al Bologna una pedina importante.

Bologna, gli altri rientri restano lontani

Se per Miranda c’è ancora una possibilità, il quadro degli altri indisponibili è decisamente meno incoraggiante. Jay Enem continua a svolgere lavoro differenziato a causa dell’infiammazione al tendine d’Achille, che non è ancora risolta. Il programma non cambierà nel corso della settimana e un ritorno in gruppo prima della prima settimana di dicembre appare improbabile.

Anche Oussama El Azzouzi dovrà attendere, dopo il risentimento al bicipite femorale sinistro. Il centrocampista difficilmente sarà recuperabile per la trasferta di Como e potrebbe rimanere fuori anche contro Venezia e Roma.

Proseguono lontano dal campo pure i percorsi di Happonen e Holm. Per il terzo portiere non sono segnalate novità, mentre Holm, dopo l’intervento di sutura muscolo-tendinea, non è atteso prima di febbraio.

Nel frattempo, il Bologna ha ripreso gli allenamenti nella mattinata di ieri: seduta di scarico per chi ha accumulato più minuti, lavoro regolare per gli altri. La settimana sarà senza pause, con il giorno libero rinviato e da recuperare successivamente, vista la necessità di preparare in tempi stretti l’appuntamento di venerdì sera.

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