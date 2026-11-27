Lontano dal Dall’Ara il Bologna ha costruito alcune delle sue certezze più importanti di questa stagione. E questa sera, contro il Venezia, avrà l’opportunità di centrare la quinta vittoria consecutiva in trasferta. Un traguardo che confermerebbe il momento positivo dei rossoblù, che hanno bisogno in questo momento soprattutto, di un’altra buona dose di fiducia, anche perché questa sfida potrebbe regalare punti pesanti nella corsa europea.

Bologna, 12 punti in sei trasferte: rendimento da Europa

La classifica dei rendimenti esterni vede il Bologna al quarto posto con 12 punti conquistati in sei partite, alle spalle di Lazio (16), Roma (14) e Como (13), che ha però disputato un incontro in più. Un bottino significativo, soprattutto se confrontato con quello ottenuto al Dall’Ara, dove i rossoblù hanno raccolto esattamente la metà dei punti.

Dopo le sconfitte iniziali contro Atalanta e Napoli, il Bologna ha cambiato marcia, grazie anche all’arrivo di Palladino, vincendo tutte le prime quattro trasferte della sua gestione: Lecce, Cagliari, Milan e Parma.

Al Penzo quattro vittorie nelle ultime cinque

Anche i precedenti sorridono al Bologna. Nelle ultime cinque visite al Penzo sono arrivate quattro vittorie, con l’unica sconfitta del 2022 per 4-3 . L’ultimo successo risale invece al 23 marzo 2025, quando Orsolini decise la sfida con un tiro al volo su assist di Cambiaghi.

Infine, il confronto tra i due allenatori. Nei cinque precedenti contro Davide Nicola, Palladino ha ottenuto quattro vittorie. Dopo il primo successo con il Monza nel 2022 e la sconfitta contro l’Empoli nella stagione successiva, il tecnico rossoblù ha sempre avuto la meglio nelle ultime tre occasioni.

Un bilancio favorevole da confermare questa sera: in palio ci saranno tre punti che permetterebbero al Bologna di agganciare momentaneamente la Juventus al sesto posto a quota 21.

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