Quando in campo scendono quasi sempre gli stessi interpreti, il calcio mette davanti a una scelta netta: o la guida tecnica azzarda troppo, oppure l’organico non possiede le risorse adatte a sostenere certe richieste. Nel caso del Bologna, il nodo riguarda senza dubbio la rosa, non la gestione di Palladino. L’allenatore si è trovato tra le mani un gruppo già formato, senza averlo modellato fin dall’inizio secondo la propria visione.

Neppure Tedesco aveva potuto plasmare a piacimento questo materiale umano; al contrario, aveva dovuto ingoiare un’estate amara, segnata dagli addii in fila di Lucumì, Castro e Rowe, oltre all’uscita di Freuler. Un terremoto estivo, innescato dalla partenza di Italiano, che ha lasciato in eredità una formazione ridimensionata rispetto ai fasti recenti, forse anche molto meno competitiva.

Il peso dei valori e le ambizioni rilanciate del Bologna

L’arrivo del nuovo mister non ha cambiato questa lettura di fondo. Anche se la straordinaria rimonta in classifica scalda il cuore, non può nascondere il fatto che sul piano dei valori tecnici questa squadra parta dietro rispetto al passato. Eppure, nel lungo periodo, sono proprio i valori a fare la differenza più dei meriti.

Finora, società, tecnici e calciatori hanno saputo spremere meriti enormi, andando ben oltre ciò che le reali potenzialità lasciavano intravedere, come fotografato oggi dal giornalista Gianmarco Marchini su Il Resto del Carlino.

L’asticella si alza, ma serve un salto di qualità

Per riscrivere pagine memorabili, però, le sole idee non bastano, come dimostra l’esempio dell’Atalanta. In estate il club rossoblù aveva puntato proprio su quel terreno, pur senza che le intuizioni di Tedesco trovassero compimento. All’inizio dell’annata, nel pieno di una fase definita di ricostruzione, Fenucci aveva fissato un traguardo prudente: chiudere tra le prime dieci posizioni, accettando anche un decimo posto.

L’ingaggio di Palladino ha però spostato più in alto il mirino. Il tecnico napoletano trasmette grandi ambizioni: oggi sceglie chi ritiene più funzionale al suo gioco — preferendo adattare Odgaard piuttosto che lanciare Dovbyk — ma presto, o forse già adesso, busserà alla porta per chiedere rinforzi. E, guardando all’Europa, sarà una richiesta legittima.

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