Bologna, la rinascita di El Azzouzi: Tedesco punta sul mediano marocchino

Dopo un lungo e complicato periodo caratterizzato da troppi infortuni, Oussama El Azzouzi è pronto a prendersi il suo riscatto con la maglia del Bologna. La permanenza del mediano marocchino in rossoblù era rimasta finora ai margini a causa di guai fisici continui. Nella stagione 2024-2025 sotto la guida di Vincenzo Italiano il centrocampista classe 2001 non è mai stato al 100%.

Infatti, il centrocampista marocchino aveva collezionato soltanto 25 minuti totali di gioco tra le sfide contro Como e Milan e uno spezzone nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Empoli. Successivamente, la parentesi in prestito all’Auxerre in Francia è stata ugualmente condizionata dagli infortuni, limitandolo a 11 presenze e 1 gol.

Il lavoro estivo e la fiducia del nuovo allenatore

Grazie alle cure all’Isokinetic e al lavoro di preparazione svolto tra Valles e Casteldebole, il centrocampista ha finalmente ritrovato una condizione fisica ottimale. Le sue ottime prestazioni durante le amichevoli estive, in particolare quella disputata a Brighton, hanno convinto il nuovo allenatore Tedesco ad affidarsi a lui per la mediana. Come riportato oggi nell’articolo del giornalista Davide Centonze su Stadio, il classe 2001 si sta imponendo come una delle grandi e più belle sorprese di questo precampionato rossoblù.

Caratteristiche tattiche e la sfida contro la Lazio

Il sistema di gioco di Tedesco nel suo Bologna prevede un primo sviluppo della manovra centralizzato e ritmi di gioco elevati, caratteristiche in cui El Azzouzi eccelle sia nell’interdizione che nella qualità delle scelte di passaggio. La prova del nove potrebbe arrivare già nella prima giornata di campionato all’Dall’Ara contro la Lazio.

La squadra biancoceleste evoca ricordi dolci per il mediano marocchino: proprio all’Olimpico, nel febbraio 2024, realizzò la sua prima rete in Serie A con una spettacolare rovesciata che avviò la rimonta del Bologna nella storica stagione chiusa con la qualificazione in Champions League. Ora, a 25 anni, l’ipotesi di vederlo titolare dal primo minuto lunedì prossimo non è affatto un’opera di fantasia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook