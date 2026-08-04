Calciomercato Bologna: El Azzouzi ha sorpreso Tedesco, il club riflette sul suo futuro

Dopo l’annata difficile in Francia con l’Auxerre, El Azzouzi è tornato a Bologna con un solo obiettivo: lavorare al massimo per convincere il nuovo allenatore Domenico Tedesco a reintegrarlo in rosa per la stagione 2026/27.

Il giocatore marocchino, mandato in prestito al club francese la scorsa estate al fine di farlo giocare con maggiore continuità, ha infatti attraversato una stagione complicata caratterizzata da un’infortunio al ginocchio. Lo stesso ginocchio che lo fermò dopo la medaglia di Bronzo vinta alle Olimpiadi di Parigi col Marocco.

La stagione complicata all’Auxerre e il ritorno a Bologna

El Azzouzi ha così terminato il suo periodo in Francia in anticipo e, una volta tornato sotto le Due Torri, il centrocampista si è sottoposto a innumerevoli controlli medici.

Una volta terminato il percorso di riabilitazione all’Isokinetic e recuperate le condizioni, il giocatore è tornato ad allenarsi a Casteldebole per poi partire per il ritiro a Valles. In Val Pusteria, il centrocampista ha lavorato sodo giorno dopo giorno, ed è stato per Tedesco una piacevole scoperta.

Tedesco lo considera estremamente versatile

Come riportato quest’oggi da Dario Cervellati su Corriere dello Sport-Stadio, il tecnico rossoblù lo ha usato principalmente nel ruolo di regista basso, dove il giocatore marocchino si è dimostrato abile nella costruzione del gioco e nel dettare i tempi della manovra. Ma non è finita qui.

Ciò che Tedesco ha apprezzato di più di El Azzouzi è infatti la sua duttilità. Il venticinquenne sa infatti adattarsi brillantemente anche nel ruolo di mezzala e la sua versatilità è ciò che potrebbe spingere l’allenatore a volerlo mantenere in squadra.

Calciomercato Bologna: El Azzouzi determinato a rimanere

El Azzouzi potrebbe rappresentare dunque un rinforzo per la mediana rossoblù e, quel che è certo, è che il giocatore si sta impegnando al massimo per rimanere sotto le Due Torri, desideroso più che mai di riscatto dopo gli innumerevoli stop che lo hanno frenato nell’ultimo periodo.

In caso il club rossoblù decidesse per la sua permanenza, Oussama potrebbe addirittura sfidare il suo fratello gemello in Serie A, Anouar, acquistato dal Frosinone qualche settimana fa.

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