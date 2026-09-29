La rinascita del Bologna riparte dal peso offensivo di Dovbyk

Il momento critico vissuto dal Bologna in questa stagione appare pesantemente condizionato da scelte di mercato e gestionali che non hanno rispettato le ambizioni della piazza. L’esonero di Domenico Tedesco ha lasciato aperte molte questioni, evidenziando crepe nella programmazione e una generale carenza di coraggio strategico.

Rispetto al recente passato, la squadra ha mostrato preoccupanti segnali di calo, producendo un rendimento offensivo notevolmente ridotto e faticando a trovare la giusta continuità di risultati. Il distacco dalle zone nobili della classifica testimonia una involuzione che richiede risposte immediate e coraggiose da parte di tutta la società.

Il peso di un mercato estivo del Bologna impoverito

Le difficoltà tecniche derivano in modo diretto da una campagna acquisti estiva che ha finito per impoverire la rosa, privando l’organico di pedine fondamentali senza rimpiazzarle con elementi dello stesso spessore. Questa situazione ha generato smarrimento tattico, insicurezze crescenti e una evidente fragilità collettiva.

Come fotografato oggi dal giornalista Daniele Labanti su Il Corriere di Bologna, il club felsineo naviga in una dimensione di normalità dimessa che contrasta con le aspettative iniziali, rendendo indispensabile una seria riflessione per correggere la rotta prima che la stagione comprometta definitivamente gli obiettivi prefissati.

L’ancora di salvezza affidata al bomber ucraino

Per invertire la rotta e ritrovare brillantezza, la squadra deve necessariamente aggrapparsi alle doti del suo centravanti. L’attaccante ucraino, forte della sua esperienza internazionale e di una stazza imponente, rappresenta il principale punto di riferimento per riaccendere il potenziale offensivo dei rossoblù.

Nonostante una manovra collettiva che fatica a rifornirlo con continuità nei pressi dell’area di rigore, la sua presenza carismatica e realizzativa costituisce la chiave fondamentale per sbloccare la manovra e ridare speranza a un gruppo chiamato a ritrovare la propria identità.

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