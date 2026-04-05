Bologna, obiettivo ottavo posto: si riparte da Cremona

Il Bologna torna in campo e lo fa ripartendo da Cremona. La squadra di Vincenzo Italiano vuole dare continuità anche in campionato all’entusiasmo generato dal successo dell’Olimpico contro la Roma, che ha aperto le porte ai quarti di Europa League. Un segnale importante, ma ora serve trasformarlo in risultati concreti in Serie A.

Trasferta come chiave per restare in corsa

Il margine per arrivare in Europa si è ridotto. Il sesto posto, occupato da Juventus e Roma, è lontano 12 punti quando mancano solo otto giornate: un distacco che obbliga il Bologna a non poter più sbagliare. Ogni partita diventa decisiva, ogni punto pesa più del solito.

A complicare ulteriormente la situazione entra in gioco anche la Coppa Italia, che potrebbe modificare gli equilibri in classifica. Atalanta e Lazio, attualmente settima e ottava, si contenderanno infatti il trofeo e con esso un posto diretto in Europa League. Un incastro che rischia di chiudere ulteriormente gli spazi per chi insegue.

Esiste però una possibilità alternativa: nel caso in cui a vincere fosse una tra Inter e Como, si aprirebbe uno scenario diverso, con la Conference League accessibile anche alla settima classificata.

Su questo fronte entra però in gioco anche un elemento di incertezza legato proprio al Como. Il club lariano dovrà infatti rispettare tutti i requisiti richiesti dalla UEFA per l’eventuale partecipazione alle competizioni europee. Una situazione che, se non risolta positivamente, potrebbe influire sulla sua ammissione ai tornei continentali e, di conseguenza, sugli scenari legati alla corsa all’Europa.

Per il Bologna la priorità resta una sola: accorciare subito le distanze e mettere pressione a chi sta davanti. L’ottavo posto, occupato dai biancocelesti e distante appena due punti, è un obiettivo concreto e alla portata. Un traguardo che non vale solo per la classifica, ma anche per costruire basi più solide in vista della prossima stagione, tra vantaggi nel percorso di Coppa Italia e un ritorno economico più consistente.

Un rendimento fuori casa che può cambiare tutto

È lontano dal Dall’Ara che il Bologna ha costruito una parte importante della propria stagione. Fuori casa, infatti, i rossoblù hanno saputo raccogliere risultati pesanti, tanto che considerando solo le gare esterne si troverebbero al quarto posto, alla pari con il Como.

Un dato che non passa inosservato e che trova conferma anche in Europa League, dove proprio in trasferta nel doppio confronto con la Roma, è arrivato il successo. Segnali chiari di una squadra che, lontano dal proprio stadio, riesce a esprimersi con maggiore continuità.

Ma quindi, sarà proprio la solidità esterna l’arma decisiva per centrare l’obiettivo? Intanto, la Cremonese sa già cosa aspettarsi.

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