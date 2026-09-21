Bologna: la ripresa e i dubbi su Bernardeschi

Il Bologna si ritrova questo pomeriggio, alle ore 16, nel centro tecnico di Casteldebole, dopo un solo giorno di pausa. Questa decisione non rappresenta soltanto un normale cambiamento di abitudini rispetto alla precedente gestione tecnica, ma riflette una programmazione mirata e rigorosa.

La scelta odierna costituisce, inoltre, un chiaro segnale sul fatto che non saranno concesse vacanze o periodi di riposo extra large, specie considerando un gruppo attualmente privato di ben undici nazionali. Nelle prossime tre settimane, caratterizzate da impegni densi, il lavoro si concentrerà su una fase di precampionato personalizzato. Questa preparazione risulterà fondamentale per accumulare i carichi di lavoro necessari e mettere benzina nelle gambe in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Gli accertamenti su Bernardeschi e Dovbyk dopo Bologna-Torino

L’attenzione dello staff medico del Bologna è rivolta in modo particolare alle condizioni di due elementi chiave della rosa. Da un lato, la situazione di Federico Bernardeschi richiede massima prudenza. Il calciatore era uscito anzitempo dalla sfida di campionato contro il Torino a causa di un fastidio avvertito durante una giocata. Le prime sensazioni non appaiono drammatiche, sebbene si attendano i riscontri definitivi per escludere complicazioni.

Dall’altro lato, la situazione di Artem Dovbyk richiede un monitoraggio costante. L’attaccante ha dovuto fare i conti con l’ennesimo risentimento muscolare, un affaticamento ai flessori della coscia che lo aveva già costretto a saltare le gare contro Napoli e Torino. Come evidenziato oggi dal giornalista Massimo Vitali su Il Resto del Carlino, per il centravanti è stato pianificato un lavoro personalizzato finalizzato al completo recupero fisico.

Le valutazioni dello staff e il futuro della panchina

A partire da questo pomeriggio, i calciatori sono tornati a lavorare sul campo seguendo le direttive dello staff tecnico, che ha analizzato con cura la situazione della squadra.

Nel frattempo, per quanto riguarda le voci relative alle future prospettive della panchina, continuano a circolare, lontano da Bologna, diverse indiscrezioni nell’ambiente calcistico. Sembrerebbe infatti allontanarsi l’ipotesi di un contatto tra Tedesco e il Borussia Mönchengladbach, perché il club tedesco sembra preferire il nome di Alexander Blessin, ex tecnico del Genoa.

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