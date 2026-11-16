Bologna, l’attesa dei Nazionali e il conto alla rovescia

I riflettori del centro tecnico sono pronti a riaccendersi per una nuova settimana di lavoro intenso. La sosta per le competizioni delle selezioni nazionali sta finalmente volgendo al termine, portando con sé la consueta girandola di rientri alla base per i calciatori impegnati lontano dai confini del club.

Saranno Heggem, Helland, Dovbyk, Alhassane e Libra gli ultimi a rimettere piede in città, completando così il mosaico a disposizione dello staff. Le fatiche con le rispettive maglie nazionali si concluderanno ufficialmente domani, spalancando le porte al loro viaggio di ritorno verso il capoluogo emiliano previsto proprio per mercoledì.

Valutazioni e prudenza atletica per i nazionali

Tuttavia, rimettere piede in città non significa automaticamente ritrovare subito una maglia da titolare o l’intero carico di lavoro con i compagni. Il reinserimento effettivo in gruppo dipenderà in modo stretto e rigoroso dalle condizioni fisiche e dal minutaggio accumulato durante la parentesi internazionale.

Sarà compito esclusivo dello staff tecnico esaminare ogni singolo caso con la massima attenzione, soppesando rischi e benefici. L’ipotesi più concreta traccia un percorso di riaggregazione graduale, scaglionato tra mercoledì e giovedì, per evitare sovraccarichi o infortuni muscolari in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Verso la sfida con l’Udinese

Nel frattempo, mentre si attende il ricompensarsi del gruppo al completo – eccezion fatta per i giocatori attualmente fermi ai box per infortunio –, la squadra rossoblù riprenderà oggi stesso le sedute di allenamento a Casteldebole. Dopo aver beneficiato di quattro meritati giorni di riposo concessi dal mister, l’organico torna a sudare sul campo per preparare nel dettaglio la delicata sfida contro l’Udinese, il prossimo e stimolante appuntamento in campionato al termine della sosta.

Come fotografato oggi dal giornalista Dario Cervellati su Stadio, per mister Palladino si prospetta un periodo cruciale per recuperare progressivamente tutti gli effettivi, monitorare lo stato di forma dei reduci dalle nazionali e rifinire le ultime soluzioni tattiche. L’obiettivo primario resta quello di presentarsi all’appuntamento con la formazione friulana con una rosa finalmente al completo e tirata a lucido, determinata a prolungare la splendida striscia di quattro vittorie consecutive che impreziosisce l’attuale cammino in classifica.

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