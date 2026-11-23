Archiviata la sfida contro l’Udinese, il tempo stringe e non lascia spazio a pause. La trasferta di Venezia è già alle porte, fissata per venerdì sera alle 20.45, così il Bologna torna subito in campo a Casteldebole senza concedersi alcun giorno di riposo. L’aria che si respira è quella delle settimane serrate, dove ogni seduta pesa e il calendario detta il ritmo delle scelte.

Rientri, scommesse e dubbi fisici

Tra le note più attese c’è il ritorno in gruppo di Heggem, reduce dalla tribuna punitiva. Il viaggio in laguna sarà un banco di prova decisivo per capire se il difensore norvegese, attraverso atteggiamenti e rendimento durante la settimana, riuscirà a conquistarsi nuovamente spazio nelle rotazioni.

Come fotografato oggi dal giornalista Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, l’attenzione dello staff si concentra anche su Miranda, atteso da una nuova valutazione in giornata. Per lo spagnolo filtra qualche spiraglio: tra oggi e domani potrebbe incrementare i ritmi e tornare arruolabile in vista della gara di venerdì.

L’infermeria resta affollata

Più complicato il percorso di Enem, che prosegue il lavoro a Cagliari alternando terapie e palestra per smaltire l’infiammazione al tendine d’Achille. Il suo rientro è ormai posticipato a inizio dicembre, quando andrà comunque riatletizzato dopo lo stop. Restano infine ai box altri due elementi: il lungodegente Holm, destinato a restare fuori fino a febbraio, e il centrocampista marocchino El Azzouzi, alle prese con una lesione agli adduttori che richiederà circa due settimane di stop.

Così, mentre la squadra prova a compattarsi verso la sfida contro il Venezia di Davide Nicola, il tecnico rossoblù Palladino deve continuare a fare i conti con assenze pesanti e recuperi da gestire con cautela, tra la voglia di strappare punti in trasferta e la necessità di non forzare chi non è ancora al meglio per non compromettere il proseguo della stagione.

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