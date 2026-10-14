Bologna: la riscoperta di un Casale abbandonato

Nel calcio, mai calcificare le proprie idee: per esempio, le gerarchie di una rosa non sono immutabili e possono ribaltarsi all’improvviso, per un infortunio o con l’arrivo di un nuovo allenatore.

A dimostrazione di ciò, la recente e inaspettata prestazione di Nicolò Casale contro il Lecce ha riaperto in casa Bologna scenari impensabili fino a poche settimane fa.

Rinnovo ed esordio stagionale

Come raccontato da Claudio Beneforti sulle pagine del Corriere dello Sport – Stadio, la storia del difensore in maglia rossoblù potrebbe contare nuove pagine felici.

Finito ai margini della squadra, “ultimo della lista” e con la valigia in mano per un’intera estate di calciomercato, Casale, complice il forfait di Theate, si è ritrovato proiettato di colpo al centro della difesa a tre di Palladino.

Ma alzi la mano chi si sarebbe aspettato una risposta, imperfetta, ma così solida: al Via del Mare, Nicolò non si è limitato a fare il compitino, risultando il difensore più costruttivo del pacchetto arretrato e dimostrando una padronanza disarmante.

A dare ancora più peso specifico a questo rilancio c’è poi il capitolo contrattuale: la decisione di andare incontro al Bologna e spalmare il suo biennale su tre anni prima della trasferta salentina è stato un segnale chiaro.

Niente calcoli di comodo, ma la voglia viscerale di riscoprirsi come quel giocatore da nazionale che a Verona e con Sarri alla Lazio aveva incantato tutti prima di smarrirsi sotto le Due Torri.

Smottamenti

Questo esordio, seppur obbligato, potrebbe rimettere in discussione le gerarchie difensive di Raffaele Palladino, vista anche la discontinuità di Heggem ed Helland.

Il treno verso il riscatto è passato e Casale è stato bravo a salirci al volo; ma il viaggio è appena iniziato.

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