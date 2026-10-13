Vittoria a Lecce, Palladino suona la carica: «Bologna, dentro di te c’è il fuoco»

Tutta l’essenza di Raffaele Palladino racchiusa in un’immagine: quella del Bologna, raccolto in cerchio a metà campo dopo aver ottenuto la prima vittoria stagionale contro il Lecce. La forza del gruppo, quello creato dal nuovo allenatore, espressa proprio attraverso le sue parole: «La vittoria sofferta mi piace ancora di più perché dentro di voi c’è il fuoco» ha detto al fianco di Capitan Riccardo Orsolini.

«Voi ce l’avete il fuoco, ma lo dobbiamo tirare fuori tutte le partite, altrimenti là davanti non ci arriviamo». Là davanti: eccolo l’orizzonte che vuole raggiungere mister Raffaele Palladino.

Lecce-Bologna: il campionato inizia ora

È salito sul carro del Bologna nel momento più complicato, convinto che la stagione si potesse riscrivere. Ora vuole convincere anche la squadra: la tattica conta, ma la mentalità viene prima di tutto. Il primo cambio di rotta c’è stato: il Bologna ha vinto per 1-2 al Via del Mare di Lecce. Un risultato che non basta per scacciare i fantasmi, presenti anche domenica, ma che inietta fiducia nei ragazzi.

Palladino, l’entusiasmo di chi sa che c’è tanto da lavorare

«Il nostro campionato è iniziato oggi» ha detto Palladino al termine della gara, senza però nascondersi dietro a un dito. «La vittoria non nasconde le difficoltà: ci pendiamo i tre punti e siamo contenti, ma dobbiamo lavorare molto per migliorare e quello sarà mio compito già da domani». Lacune evidenti, colmate dalla qualità dei suoi uomini migliori, su tutti Cambiaghi e Orsolini, protagonisti della prima vittoria in campionato.

Il nuovo Bologna di Palladino

Ma per Raffaele Palladino non ci sono uomini di Serie A o Serie B: è il gruppo quello che conta. «Una vittoria di carattere e grande spirito di squadra» scrive l’allenatore sui social. «Un primo passo, c’è ancora tanto da lavorare. Questa è per i nostri tifosi!» conclude.

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