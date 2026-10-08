Bologna, Vitik torna a calpestare il campo internazionale

Il difensore Martin Vitik è tornato a calpestare i campi da gioco internazionali in occasione dei recenti impegni della Repubblica Ceca. Dopo un lunghi mesi di stop vissuti lontano dai match ufficiali, il centrale ha riassaporato il clima della competizione indossando nuovamente la maglia da titolare. Per lui si è trattato di un test probante, utile per ritrovare la condizione.

L’impatto con i giganti d’Europa

La parentesi con la maglia della propria nazionale ha visto la compagine ceca affrontare avversari di primissimo piano. Nonostante i risultati sfavorevoli maturati sul campo – tra cui le pesanti sconfitte contro Spagna e Inghilterra – l’esperienza ha permesso a Vitik di riprendere il ritmo partita.

Una prova del nove disputata su palcoscenici prestigiosi, come la storica cornice dello stadio di Wembley, che ha messo a dura prova la tenuta difensiva della squadra, chiudendo il mini ciclo di gare con un passivo complessivo di reti piuttosto pesante.

La fine di un lungo digiuno

Per il centrale si è trattato di un vero e proprio ritorno in campo da titolare che mancava dallo scorso mese di aprile, precisamente dalla notte amara di Aston Villa-Bologna, terminata con un netto 4-0 a Birmingham. Un’assenza prolungata dai massimi palcoscenici che rendeva fondamentale accumulare minuti e certezze.

Come fotografato oggi dal giornalista Massimo Vitali su Il Resto del Carlino, il difensore ha ammesso di aver vissuto con grande entusiasmo la chiamata, pur scoprendo la sua presenza nell’undici iniziale soltanto all’ultimo minuto prima del fischio d’inizio.

La mentalità di Vitik e lo sguardo al futuro

Nonostante il bilancio negativo nel torneo di Nations League, caratterizzato da quattro battute d’arresto consecutive tra Croazia, Spagna e Inghilterra, il morale del calciatore resta focalizzato sulla crescita del gruppo. Vitik ha sottolineato come la squadra si trovi semplicemente all’inizio di un percorso di maturazione.

Abituato alla rigorosa gestione dello spogliatoio vissuta nel club felsineo, il difensore ha infine speso parole di elogio per il temibile centravanti inglese Harry Kane, definito come il centravanti più completo mai affrontato finora in carriera per la sua straordinaria capacità di costruire e finalizzare l’azione in autonomia.

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