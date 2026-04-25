Bologna-Roma, due progetti a confronto nelle parole di Gasperini: «Il centro devono essere società e tifosi»

Al Dall’Ara finisce 0-2 per la Roma, ma il risultato è solo una parte della storia. Perché questa partita è molto di più: è il racconto di due progetti, due direzioni opposte, due idee di futuro. E, inevitabilmente, mette sotto la lente il momento del Bologna.

Gasperini, centralità senza proclami

Nel post-partita, Gian Piero Gasperini non alza mai i toni, ma il messaggio arriva forte e chiaro. Dopo una settimana complessa segnata dall’uscita di scena di Claudio Ranieri dal progetto giallorosso, l’allenatore ha esaltato il gruppo: «Non è stata una settimana difficile perché questi ragazzi si allenano bene dall’inizio dell’anno, sanno come comportarsi».

Parole semplici, di una solida leadership. E poi la risposta sulla sua centralità nel progetto, rafforzata anche da quel dato simbolico (l’84% dei tifosi favorevoli nella fanzone DAZN): «Al centro della Roma ci sono la società e i tifosi. Io sono un professionista e mi occupo della parte tecnica».

Una dichiarazione che sembra quasi ridimensionare il suo ruolo, ma che in realtà lo definisce perfettamente: Gasperini è il centro tecnico, riconosciuto e legittimato. Non ha bisogno di dirlo apertamente, perché lo dimostra il campo – e la fiducia che lo circonda.

Bologna e Roma: il confronto che fa rumore

Dopo la partita, Antonio Di Gennaro e Andrea Marinozzi hanno centrato il punto parlando del futuro di Italiano e del Bologna: «Serve continuità tecnica per portare avanti un percorso. Come quello di Gasperini».

E poi il paragone, inevitabile: la Roma ha scelto di consegnare il progetto all’allenatore; il Bologna ha una dirigenza solidissima, costruita negli anni da Joey Saputo. Due modelli diversi, entrambi solidi nelle loro scelta. Ma oggi, sul campo, si vede altro.

Il Bologna deve scegliere chi vuole essere

Qui sta il punto. Ed è un punto scomodo. Il Bologna non è una squadra allo sbando, ma è una squadra senza una narrazione chiara. Non si capisce fino in fondo dove stia andando, né quale sia il vero perno del progetto. Vincenzo Italiano è al centro? Oppure è una figura di passaggio dentro un sistema più grande? La sensazione è che manchi una presa di posizione netta. E nel calcio moderno, questa ambiguità si paga.

La Roma, nel giro di pochi giorni turbolenti, ha dato una risposta: avanti con Gasperini, dentro un sistema che lo sostiene e lo riconosce. Il Bologna è sospeso. Forte, organizzato, ma senza una direzione percepibile.

Bologna-Roma: la risposta alla domanda

E allora la domanda è inevitabile: meglio una struttura solida o un’idea forte? Forse la risposta sta proprio nelle parole di Gasperini: «il centro sono la società e i tifosi». Questo è ciò che conta sempre. Gli allenatori passano, i giocatori pure, ma chi resta – nel bene e nel male – sono società e tifosi. Chi da le basi economiche e progettuali per ripagare chi, ogni settimana, si presenta su quegli spalti – oggi il record – per dimostrare, non solo fiducia, ma un vero e proprio amore.

Questa, è l’unica risposta.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook