Italiano: «È presto per giudicare la nostra stagione»

Il momento chiave della stagione del Bologna comincia questa sera. Al Dall’Ara va in scena il primo capitolo della sfida europea contro la Roma, valida per l’andata degli ottavi di Europa League. Una partita che apre una settimana potenzialmente decisiva per il percorso dei rossoblù. Vincenzo Italiano, però, prova subito a ridimensionare la portata del momento: prima di tirare bilanci, ricorda, restano ancora dieci partite di campionato da giocare.

Europa League, il primo passo

Per il Bologna la sfida europea con la Roma rappresenta l’inizio di un doppio confronto che può cambiare la percezione dell’intera stagione. Se i rossoblù dovessero riuscire a superare il turno e proseguire il cammino europeo, il giudizio sull’annata prenderebbe inevitabilmente una piega positiva. Al contrario, un’eventuale eliminazione porterebbe a riflessioni molto diverse.

Ma è ancora troppo presto per guardare così lontano. Tutto si deciderà davvero soltanto il 19 marzo, quando all’Olimpico si giocherà la gara di ritorno. Per ora conta soltanto il primo atto. E non sarà semplice: ogni sfida contro la squadra guidata da Gasperini porta con sé un livello di difficoltà elevato. I precedenti tra i due allenatori lo confermano: sette vittorie per Gasperini, cinque per Italiano.

Il Dall’Ara e Italiano

C’è poi il fattore casa, che negli ultimi tempi ha creato più problemi che certezze. In campionato il Bologna ha perso sette delle ultime nove gare disputate al Dall’Ara, un rendimento difficile da spiegare, persino per Italiano: «Il nostro recente rendimento interno è inspiegabile. In diverse partite abbiamo perso senza meritarlo, ma ci sono stagioni in cui succede. L’importante è voltare pagina e ripartire, come abbiamo fatto dopo il ko col Verona».

Stasera servirà qualcosa in più. «Contro la Roma dobbiamo evitare le disattenzioni: servirà una partita quasi perfetta».

La stima di Italiano

Italiano non nasconde la grande considerazione nei confronti dell’avversario di giornata. «Ho una stima enorme per lui, sia come persona sia come allenatore. Per quello che ha vinto e per il tipo di calcio che continua a proporre è un esempio».

Poi c’è anche un aneddoto rimasto in sospeso: «La famosa cena insieme non l’abbiamo ancora fatta. Però sono convinto che se ci sedessimo allo stesso tavolo a parlare di calcio, il ristorante chiuderebbe molto tardi…».

Come fermare la Roma

Al di là delle battute, resta la partita. E la Roma è un avversario con molte qualità.

«Hanno tanti punti di forza e noi dovremo essere bravi a scoprire qualche loro difetto», osserva Italiano. «Speravo in un sorteggio diverso, non tanto per la loro forza ma perché penso che senza questo derby entrambe le squadre avrebbero potuto arrivare fino in fondo».

Ragionamenti che ormai non contano più. Ora la priorità è ritrovare quella solidità difensiva che aveva caratterizzato le settimane precedenti.

Dubbi in attacco

La formazione titolare resta ancora avvolta nel mistero. Alcuni nomi però sembrano sicuri: Skorupski tra i pali, Lucumí in difesa, Freuler e Pobega in mezzo al campo e Bernardeschi tra gli uomini offensivi.

Il vero interrogativo riguarda il centravanti. Castro ha iniziato titolare le ultime sette partite, ma ora Dallinga è tornato a disposizione. «Santi ha giocato sempre perché Dallinga ha dovuto fermarsi per due settimane a causa di una tendinite agli adduttori», spiega Italiano. «Adesso però Thijs è al cento per cento e da tre giorni si allena forte. Castro non può giocarle tutte».

Il dubbio resta quindi aperto fino all’ultimo. Castro, che nelle ultime settimane è sempre partito titolare, oppure Dallinga, tornato disponibile dopo il problema fisico? La decisione finale spetterà a Italiano, che sceglierà a chi affidare il ruolo di riferimento offensivo nel primo capitolo della sfida europea con la Roma.

