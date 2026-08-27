Rowe, altro possibile addio? Le perplessità del popolo rossoblù

La possibile partenza di Jonathan Rowe ha cambiato il modo in cui una parte dei tifosi del Bologna sta guardando al tipo di mercato rossoblù. Il malcontento, già affiorato sui social, è diventato sempre più evidente: tra chi fatica ad accettare l’idea di perdere un altro dei giocatori su cui aveva riposto aspettative e chi ha scelto di manifestare apertamente la propria delusione, il messaggio arrivato dalla piazza rossoblù è stato piuttosto chiaro.

Bologna, il popolo rossoblù non vuole lasciar andare anche Rowe

Rowe, in poco tempo, era diventato uno dei volti su cui costruire l’entusiasmo per la nuova stagione. Dopo gli addii di Castro e Lucumi, la prospettiva di una sua permanenza era per molti tifosi una sorta di punto fermo, anche sul piano delle ambizioni. Per questo le indiscrezioni sulla sua possibile cessione hanno avuto un peso che va oltre la semplice valutazione tecnica del giocatore.

Quel gesto dopo la Lazio

A riaccendere questa sensazione c’è anche un’immagine del post-partita con la Lazio. Durante il saluto della squadra al pubblico del Dall’Ara, Rowe si è rivolto verso la curva applaudendo. Un gesto assolutamente normale nel contesto di un giro di campo, ma che, alla luce delle notizie delle ultime ore, è stato interpretato – secondo quanto riportato da Dario Cervellati sul Corriere dello Sport – come qualcosa di più. Che quel momento fosse un addio?

Il malcontento dei tifosi rossoblù

Da qui la reazione del popolo rossoblù, che sui social ha espresso il desiderio di vedere ancora Rowe con la maglia del Bologna. Al di là delle decisioni che verranno prese, il sentimento è quello di una tifoseria che non vorrebbe rinunciare a un giocatore diventato sempre più importante sia nel contesto tecnico-tattico che nell’ambiente rossoblù.

Per ora, però, rimane la prospettiva di una possibile cessione e non quella di un addio. Ma proprio questa incertezza rende ancora più significativa la reazione di un’intera piazza che pensava di aver trovato un nuovo punto fermo.

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