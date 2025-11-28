Bologna FC
Bologna-Salisburgo, le parole di Letsch «Bologna? Un top team»
L’allenatore degli austriaci commenta la prestazione del Salisburgo riconoscendo il valore del Bologna
Il Bologna cala il poker contro il Salisburgo. Nel primo tempo il gol di Odgaard è seguito subito dall’1-1 degli austriaci. Nella ripresa i Rossoblù dilagano: prima Dallinga, poi Bernardeschi che torna al gol in Europa League dopo più di 2000 giorni. Ci mette lo zampino pure Orsolini per il 4-1 finale. E mentre il Bologna sale al diciassettesimo posto in classifica, il Salisburgo scende al ventinovesimo e rimane – per il momento – fuori dalla zona di accesso ai playoff.
Il Salisburgo ci prova ma non ci riesce, Letsch: «Siamo stati troppo ingenui»
La squadra di Letsch ci prova: il gol di Vertessen al 33′ manda le due squadre negli spogliatoi in pareggio. Si giocherà tutto nel secondo tempo. Ma l’allenatore tedesco riconosce: «Siamo rientrati male dagli spogliatoi commettendo troppi errori: su questo aspetto dobbiamo lavorare». Ed è così che il Bologna ha la meglio. Sul 3-1 il Salisburgo vede annullarsi un gol per fuorigioco al 66′ e stamparsi un tiro di Ratkov sulla traversa. Ravaglia viene chiamato in causa un paio di volte. Forse accorciare le distanze avrebbe potuto cambiare tutto. E invece è di nuovo la squadra rossoblù -che anche sul 3-1 continua ad attaccare- a segnare.
Anche le statistiche pendono tutte a favore dei ragazzi di Italiano. 14 tiri in porta contro 4, 3 le parate di Ravaglia contro le 9 di Schlager (il migliore in campo secondo Sofascore). Questo Bologna aggressivo, che produce tanto a livello offensivo diventa la bestia nera del Salisburgo. «Il Bologna è un top team della A – commenta Letsch – e sapevamo delle loro potenzialità, ma siamo stati troppo ingenui: sia a livello difensivo, concedendogli troppe palle gol, sia offensivo, dove siamo invece riusciti sfruttarne una, delle tante avute».
Bologna si gode la festa. Il Salisburgo subisce la sonora sconfitta contro i rossoblù e la precedente rimonta subita nel campionato austriaco (da 2-0 a 2-3 contro il Wsg Tyrol terzultimo in classifica). Per Letsch è tempo di riflessioni e commentando la sfida di ieri sera «Peccato – dice- ma il nostro percorso di crescita passa anche da questo tipo di partite».
Fonte: Giovanni Poggi, Resto del Carlino
