Bologna-Salisburgo, le parole di Letsch «Bologna? Un top team»

Il Bologna cala il poker contro il Salisburgo. Nel primo tempo il gol di Odgaard è seguito subito dall’1-1 degli austriaci. Nella ripresa i Rossoblù dilagano: prima Dallinga, poi Bernardeschi che torna al gol in Europa League dopo più di 2000 giorni. Ci mette lo zampino pure Orsolini per il 4-1 finale. E mentre il Bologna sale al diciassettesimo posto in classifica, il Salisburgo scende al ventinovesimo e rimane – per il momento – fuori dalla zona di accesso ai playoff.

Il Salisburgo ci prova ma non ci riesce, Letsch: «Siamo stati troppo ingenui»

La squadra di Letsch ci prova: il gol di Vertessen al 33′ manda le due squadre negli spogliatoi in pareggio. Si giocherà tutto nel secondo tempo. Ma l’allenatore tedesco riconosce: «Siamo rientrati male dagli spogliatoi commettendo troppi errori: su questo aspetto dobbiamo lavorare». Ed è così che il Bologna ha la meglio. Sul 3-1 il Salisburgo vede annullarsi un gol per fuorigioco al 66′ e stamparsi un tiro di Ratkov sulla traversa. Ravaglia viene chiamato in causa un paio di volte. Forse accorciare le distanze avrebbe potuto cambiare tutto. E invece è di nuovo la squadra rossoblù -che anche sul 3-1 continua ad attaccare- a segnare.

Anche le statistiche pendono tutte a favore dei ragazzi di Italiano. 14 tiri in porta contro 4, 3 le parate di Ravaglia contro le 9 di Schlager (il migliore in campo secondo Sofascore). Questo Bologna aggressivo, che produce tanto a livello offensivo diventa la bestia nera del Salisburgo. «Il Bologna è un top team della A – commenta Letsch – e sapevamo delle loro potenzialità, ma siamo stati troppo ingenui: sia a livello difensivo, concedendogli troppe palle gol, sia offensivo, dove siamo invece riusciti sfruttarne una, delle tante avute».

Bologna si gode la festa. Il Salisburgo subisce la sonora sconfitta contro i rossoblù e la precedente rimonta subita nel campionato austriaco (da 2-0 a 2-3 contro il Wsg Tyrol terzultimo in classifica). Per Letsch è tempo di riflessioni e commentando la sfida di ieri sera «Peccato – dice- ma il nostro percorso di crescita passa anche da questo tipo di partite».

Fonte: Giovanni Poggi, Resto del Carlino

