Ravaglia post Bologna-Salisburgo (4-1): «Esordire e vincere è stato speciale»

Che Bologna, che Bologna, che Bo-lo-gna! I rossoblù si prendono 3 roboanti punti al Dall’Ara in Europa League, oro colato in vista dei playoff e soprattutto una grandissima iniezione di fiducia nella competizione europea. Il risultato di 4-1 dice che non c’è storia in un freddo giovedì sera bolognese, anche se la battaglia vista in campo è stata estenuante, dura, figlia di una partita bellissima e divertente. Primo a segnare Odgaard, seguito a ruota da Dallinga, Bernardeschi e Orsolini. Chi si è certamente divertito è stato Federico Ravaglia, il cinno che diventa uomo e, dopo l’esordio dello scorso anno in Champions, oggi ha aggiunto una prestazione a dir poco sontuosa anche in una nuova casella del proprio curriculum, l’Europa League.

Le parole di Federico Ravaglia

Ecco il commento di Federico Ravaglia nel postgara di Bologna-Salisburgo: «Abbiamo indirizzato la partita dove volevamo, facendo di tutto per portare i punti a casa. Nelle occasioni che loro hanno avuto nel secondo tempo siamo stati bravi a difenderci. Esordire in Europa League a Bologna e vincere è stato speciale, come questa serata. Difficile spiegarlo a parole cosa vuol dire vivere da dentro al campo l’atmosfera dello stadio, i nostri tifosi… Mi godo questo momento, ma ricarichiamo le pile perché lunedì saremo di nuovo in campo».

«I miei quando gioco stanno peggio di me, sentono la partita e vogliono che le cose vadano bene: sono i primi a sostenermi. In famiglia siamo vissuti vivendo il calcio e sapere di averli al mio fianco è uno stimolo in più. Allo stadio c’è tanta gente che conosco, è bellissimo. Ci portiamo a casa una bella vittoria. Il segreto è che siamo un gruppo di persone oltre che di calciatori, andiamo al campo tutti i giorni per raggiungere un obiettivo comune. Chiunque sia chiamato in casa da un contributo importante. Siamo una famiglia» ha concluso l’estremo difensore.

