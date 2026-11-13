Bologna, Mbangula: la nuova gemma di Palladino brilla tra campo e nazionale

L’estate scorsa ha portato in Emilia un colpo di mercato all’ultimo minuto. Samuel Mbangula, arrivato a titolo definitivo dal Werder Brema, ha impiegato pochissimo tempo per conquistare la fiducia del tecnico e integrarsi perfettamente nello spogliatoio felsineo. Dopo l’indimenticabile tripletta realizzata in casa del Milan e le risposte positive fornite nella sfida di Parma, l’esterno offensivo ha dimostrato di essere pienamente inserito nel progetto tecnico di Palladino. La sua crescita non passa solo attraverso la qualità tecnica, ma anche da una condizione fisica ottimale che gli consente di essere decisivo sia in fase di costruzione che di recupero palla.

L’energia e la precisione al servizio della squadra

Analizzando il rendimento sul rettangolo verde, i numeri parlano chiaro: precisione nei passaggi, visione di gioco e una costante propensione offensiva che non lascia tregua alle difese avversarie. A Parma, subentrato a partita in corso al posto dell’infortunato Miranda, ha totalizzato un impressionante 94% di precisione nei passaggi, unendo qualità e quantità sulla corsia di sinistra insieme ai soliti Cambiaghi e Bernardeschi.

Come fotografato oggi dal giornalista Davide Centonze su Stadio, il giovane talento belga sa interpretare al meglio le richieste tattiche dell’allenatore, offrendo soluzioni importanti sia in termini di pericolosità sotto porta — con ben tre conclusioni pericolose nello scorcio finale di gara — che di copertura difensiva, impreziosita da due preziosi recuperi palla.

Il palcoscenico internazionale per Mbangula

La sosta per le nazionali rappresenta ora un ulteriore banco di prova per misurare la sua ambizione e la sua sete di affermazione. Convocato dall’Under 21 del Belgio, il giovane esterno è pronto a scendere in campo nelle sfide internazionali contro la Francia e i pari età della Germania guidati da Tresoldi.

Il grande sogno nel cassetto resta la chiamata definitiva con la nazionale maggiore, un traguardo accarezzato e rimandato solo di recente ma che appare ampiamente alla portata di un ragazzo in costante ascesa. Per Mbangula il futuro è tutto da scrivere, con l’obiettivo chiaro di continuare a stupire, confermarsi ad altissimi livelli e trascinare sia il Bologna che il suo paese verso grandi traguardi.

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