Bologna-Sassuolo (2:2), Dovbyk: «Sono contento, ma dobbiamo migliorare»

Bologna-Sassuolo termina sul punteggio di 2-2 grazie alla rete di Artem Dovbyk che, sullo scadere, agguanta il pareggio per i rossoblù.

Ecco le dichiarazioni dell’ucraino al termine della gara.

«Sono contento»

Il derby del Dall’Ara finisce 2-2: al vantaggio del Sassuolo con Doig risponde Piccoli ad inizio ripresa, prima del nuovo allungo neroverde firmato Adzic.

Nel finale il Bologna trova la reazione di puro orgoglio che culmina, al 91‘, nella zampata vincente di Artem Dovbyk per il definitivo pareggio.

Il centravanti di Čerkasy, entrato dalla panchina e decisivo nello strappare in extremis il primo punto in campionato per i rossoblù, ha parlato così nel post-partita ai microfoni di Dazn e in conferenza stampa:

«Questo gol significa molto per me, perché dopo un brutto infortunio sono tornato, sto lavorando tanto e ho lavorato tanto per arrivare a questo momento».

La gioia di Artem, esplosa in un’inedita e un po’ scomposta esultanza che lo ha visto sfilarsi la maglia per andare a esultare coi suoi nuovi tifosi, è comprensibile.

«Dopo un lungo periodo della mia carriera in cui sono stato fermo e non ho giocato particolarmente bene per colpa dell’infortunio, è stato veramente un momento emozionante, anche perché mi ha fatto capire che sono tornato al gol, sono tornato. Io sono una persona vera e quindi questa esultanza non l’ho fatta per fare dello show, ma mi sono veramente sentito di celebrarla perché me lo sentivo nel cuore».

La lesione al tendine della coscia sinistra subita a Lecce il 6 gennaio lo aveva tenuto lontano dai campi e da una buona condizione a lungo e oggi la sua voglia di riscatto si è vista tutta in campo.

Il ritorno al gol e la coppia Dovbyk-Piccoli

Entrato dalla panchina, Artem ha dispensato rincorse sui difensori avversari, sportellate per chiunque e una grinta che negli ultimi mesi non si era mai vista, oltre al gol decisivo nella quale si è dimostrato presente e prontissimo.

Dovbyk, oltre ad aver ritrovato vigore, ora sembra davvero avere la serenità giusta, anche grazie ai supporters e all’ambiente rossoblù, dove sembra potersi esprimere al meglio e formare con Piccoli la coppia del gol ideale per Tedesco.

Così in risposta a una domanda sulla sua condizione fisica e sulla convivenza con Roberto:

«Fisicamente sto bene, magari a inizio stagione non ero ancora al 100% e dovevo migliorare, ma ora sto bene. Giocare con Piccoli è stato facile. Per noi è facile giocare insieme perché ci troviamo piuttosto bene, giochiamo l’uno per l’altro, quindi vogliamo continuare così, a spingere e ad allenarci bene insieme».

«Dobbiamo migliorare»

Il Bologna, in queste prime tre giornate, ha raccolto meno di quanto meritasse, ma ha effettivamente mostrato nitidamente i suoi pregi e i suoi difetti e Dovbyk, neoacquisto, è comunque molto lucido nell’analizzare la situazione attuale:

«Sono molto contento per il punto che siamo riusciti a conquistare oggi, ma penso che meritavamo di più in questa partita e anche nella scorsa. Ma questo è quello che abbiamo, comunque penso che dobbiamo migliorare».

C’è da migliorare dunque, ma, passo dopo passo, il Bologna di Tedesco inizia a prendere forma e il potenziale di questa rosa, amalgamato al supporto della piazza, può far sperare in una crescita costante che però passa inevitabilmente dal lavoro e anche l’ucraino ne è consapevole:

«Oggi per me è stato importante segnare, ma è stato importante che abbia segnato anche Roberto Piccoli, perché sono sicuro che un due attaccanti che segnano danno fiducia a tutta la squadra. Quindi spero che i nostri compagni credano in noi, abbiano fiducia in noi, e noi a nostra volta dobbiamo credere l’uno nell’altro e e continuare a lavorare».

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