Le PAGELLE di Bologna-Sassuolo (2-2)

Il finale toglie, il finale da. Se il primo punto stagionale non era arrivato a Bergamo a causa del gol last minute di Samardzic, ecco pronto il riscatto del Bologna, che finalmente si è sbloccato in zona gol.

Le pagelle di Bologna-Sassuolo:

Skorupski 6 – Incolpevole sui gol, quest’oggi non ha molto da recriminare.

Holm 6 – Avrebbe potuto mettere la gamba sul tiro di Doig, ma visto dagli spalti è tutto più facile. Non è ancora il motorino dello scorso anno ma sta tornando con maggiore accortezza: la marcatura su Laurienté gli fa prendere la sufficienza, perché il cliente era di quelli esigenti.

Heggem 5 – Brutto l’errore sul secondo gol del Sassuolo: Adzic lo batte di fisico in area, e per un difensore è inammissibile. Poco dopo non riesce a mettere il fisico su Laurienté. Un paio di giocate inattese da uno come lui, specialmente perché sono arrivate nel momento migliore dei suoi compagni.

Theate 6 – Fatica, come necessario che sia. Ma dei due centrali è quello che ne esce meno bersagliato, grazie alla sua maggiore esperienza ed ad un ineccepibile nuovo adattamento.

Alhassane 5.5 – Paga l’indecisione nell’azione del gol, ma è un giocatore intelligente e si vede da come legge il gioco. Sia in fase offensiva (meglio rispetto a Bergamo) sia in fase difensiva si muove bene e con anticipo: il piede non è il più educato in rosa, ma per essere appena la seconda gara in A poteva andare peggio.

Dal 46′ Miranda 6.5 – La differenza tecnica con il nigerino si sente parecchio. L’assist per Piccoli è il suo X Factor: solo uno con la sua classe può mettere un pallone così.

Ferguson 7 – Più che per la prestazione il sette è dato dal suo essere fondamentale per questo Bologna. Suona il corno con grinta, dirige nel traffico e corre per tutto il campo: anche quando non deve strafare è esattamente dove dovrebbe essere. Ferguson, what else?

Pobega 5.5 – L’eccessiva foga su Laurienté costa al Bologna la ripartenza più pesante del match. In generale non è determinante palla al piede in un primo tempo, va detto, complicato per molti.

Dal 46′ Moro 6.5 – Si è vista tutta la differenza. Con lui in campo, il palleggio è più agevole e il traffico è più agevole per tutti. Quando sarà a pieno regime rimpiazzarlo sarà difficile.

Bernardeschi 6.5 – Un paio di buoni suggerimenti per i compagni, ma purtroppo in area si vede poco. Meravigliosa la pennellata per Alhassane: dipinge calcio anche quando non è l’uomo copertina.

Dall’86’ Mbangula SV

Odgaard 5 – Poco presente in fase offensiva e cercato meno del solito: la sua gara è difficile da valutare, ma il Bologna si aspetta tanto dal suo fattore danese, e questo non può essere lo standard.

Dal 46′ Libra 6.5 – Da zero a cento in pochissimi secondi. Il primo pallone della sua stagione è un grande invito per Cambiaghi. Cala un po’, anche se mette lo zampino sul gol del pareggio. La garra sudamericana c’è e il talento anche.

Cambiaghi 6.5 – Grande applicazione anche oggi, peccato che non sia bastata per trovare la prima vittoria stagionale. Dei tre davanti è stato quello più connesso con la squadra: per Mbangula sarà difficilissimo superarlo nelle gerarchie.

Dal 65′ Dovbyk 6.5 – Un ingresso non epocale, intendiamoci. Però bisognava segnare e lui, seppur artigianalmente, ci è riuscito con una grande protezione. Basta poco nella testa di un giocatore per svoltare una stagione; Artem deve ripartire da qui.

Piccoli 7 – Tocca pochi palloni, ma quando entra nell’azione fisicamente domina. Bello il gol di testa, il primo della stagione rossoblu e, speriamo, di una lunga serie. Il pallottoliere dei due bomber si è sbloccato.

All. Tedesco 6.5 – Cambi corretti e carattere. Quello che ha messo in mostra e che gli è valso un’espulsione, ma anche e soprattutto il primo punto. Iniziano da oggi i sintomi della cura Tedesco.

Sassuolo: Muric 5.5; Cinquegrano 6.5, Leysen 6, Idzes 6, Doig 6.5 (dall’80’ Obrador SV); Adzic 7 (dal 60′ Thorstvedt 6), Matic 7 (dall’80’ Ghion SV), Lipani 5.5 (dal 60′ Sulemana 6) ; Volpato 6 (dal 38’ Berardi 6.5), Bowie 6.5, Laurienté 6.5. All. Aquilani 6.5

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook