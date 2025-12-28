Il Bologna si guarda allo specchio contro il Sassuolo di Grosso

Un Dall’Ara da difendere e un vagone da non perdere per strada: queste le due motivazioni che spingeranno il Bologna a scendere in campo al massimo delle sue potenzialità, di fronte ad un Sassuolo in pieno slancio. Questa sera alle 18:00 ci sarà una sfida identità, quella tra Italiano e Grosso, ma la fattispecie del derby renderà il tutto ancora più interessante.

Bologna-Sassuolo: un bilancio perfetto, ma…

Il rinomato fortino del Dall’Ara è in pericolo. Per il Bologna, sono già 2 i ko consecutivi in casa e l’ultima vittoria dei rossoblù risale al 22 novembre contro l’Udinese. Da quel giorno in poi, le energie dei ragazzi di Italiano sono via via calate, fino alla Supercoppa, che ha regalato gioie e dolori. Quella di stasera per Orsolini e compagni sarà una rivincita, ma solo contro se stessi. Le due formazioni, infatti, contano un bilancio di precedenti a dir poco perfetto: su un totale di 10 sfide, il Bologna ne ha vinte 4, così come il Sassuolo, con 2 pareggi a completamento. Tuttavia, le ultime due sfide andate in scena hanno sentenziato la vittoria rossoblù e oggi Italiano punterà al tris.

C’è sempre una prima volta

L’ultima volta risale al 3 febbraio 2024 e sulle panchine c’erano Motta e Dionisi. Il Sassuolo passò in vantaggio dopo appena 13 minuti grazie a Thorstvvedt, ma la successiva autorete di Viti pareggiò i conti. Con il gol di Volpato il Sassuolo tentò nuovamente il rilancio, ma ci pensarono Fabbian, Ferguson e Saelemaekers a rimontarla e vincere. Neroverde, però, è sinonimo anche di grandi delusioni casalinghe, l’ultima il 15 maggio 2022. Un duro ko per 3-1 con doppietta di Scamacca e gol di Berardi, mentre per la sponda rossoblù solo un timido tentativo di Riccardo Orsolini al 92′.

Se facciamo un vero e proprio tuffo nel passato, arriviamo fino al primo storico incontro tra Bologna e Sassuolo, datato 9 marzo 2014. Tra Ballardini e Di Francesco finì 0-0, in un match da dimenticare come tutta la stagione di quel Bologna. Undici anni dopo, la musica è cambiata: come finirà questa sera al Dall’Ara?

(Fonte: Davide Centonze, Più Stadio)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook