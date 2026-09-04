Bologna FC
Bologna-Sassuolo, dove vedere la partita in diretta tv, probabili formazioni
Il felsineo cerca il riscatto dopo un avvio complicato, mentre gli emiliani neroverdi arrivano al Dall’Ara forti del successo conquistato contro il Torino.
Due sconfitte nelle prime due partite e un calciomercato che ha lasciato molti dubbi nonostante le spiegazioni di Claudio Fenucci. Il Bologna si rituffa sul campo, dopo la beffa di Bergamo, e sfida il nuovo Sassuolo di mister Alberto Aquilani, reduce da una bella stagione con il Catanzaro.
I rossoblù cercano il riscatto contro i neroverdi che, dal canto loro, hanno invece già conquistato un successo in stagione alla seconda giornata contro il Torino. Si tratta di una sfida molto delicata per Ferguson e compagni perché devono reagire e mostrare che la prestazione contro l’Atalanta, al di là del risultato, non è stata solo un fuoco di paglia. Ma soprattutto devono sbloccarsi e segnare il primo gol ufficiale della stagione.
Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Bologna e Sassuolo.
Bologna-Sassuolo: data, orario, luogo e dove vederla
Competizione: Serie A, 3^ giornata;
Partita: Bologna-Sassuolo;
Data: domenica 6 settembre 2026;
Orario: 18:00;
Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna;
Canale TV: Zona DAZN;
Piattaforma streaming: DAZN.
Le probabili formazioni
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Theate, Miranda; Amondarain, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli. Allenatore: Domenico Tedesco.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Volpato, Bowie, Laurienté. Allenatore: Alberto Aquilani.
A che punto siamo?
Il Bologna quindi arriva alla sfida contro il Sassuolo con la necessità di vincere, ma innanzitutto di cominciare a segnare. L’aridità di esterni e punte soprattutto nei primi 180 minuti di campionato ha ricalcato la situazione estiva delle amichevoli.
Una situazione che comincia a gravare non solo per i risultati, ma soprattutto per il morale della squadra rossoblù. I due centravanti hanno bisogno di sbloccarsi, altrimenti comincerà a serpeggiare un po’ troppo malumore. Ad aggiungere ulteriore attesa per l’arrivo del primo gol stagionale ci ha pensato Riccardo Orsolini che sarà out per almeno 3 settimane.
Dall’altra parte, il Sassuolo di Aquilani si presenta alla gara senza particolari problemi di formazione (salvo il lungodegente Koné, infortunatosi al Mondiale). I neroverdi dovrebbero schierare l’undici ideale del tecnico romano. Gli unici dubbi sono a centrocampo e nel tridente, ma si tratta di decisioni da prendere basate soprattutto “sull’abbondanza” di scelte in alcuni ruoli.
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