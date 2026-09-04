Bologna-Sassuolo, dove vedere la partita in diretta tv, probabili formazioni

Due sconfitte nelle prime due partite e un calciomercato che ha lasciato molti dubbi nonostante le spiegazioni di Claudio Fenucci. Il Bologna si rituffa sul campo, dopo la beffa di Bergamo, e sfida il nuovo Sassuolo di mister Alberto Aquilani, reduce da una bella stagione con il Catanzaro.

I rossoblù cercano il riscatto contro i neroverdi che, dal canto loro, hanno invece già conquistato un successo in stagione alla seconda giornata contro il Torino. Si tratta di una sfida molto delicata per Ferguson e compagni perché devono reagire e mostrare che la prestazione contro l’Atalanta, al di là del risultato, non è stata solo un fuoco di paglia. Ma soprattutto devono sbloccarsi e segnare il primo gol ufficiale della stagione.

Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Bologna e Sassuolo.

Bologna-Sassuolo: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 3^ giornata;

Partita: Bologna-Sassuolo;

Data: domenica 6 settembre 2026;

Orario: 18:00;

Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna;

Canale TV: Zona DAZN;

Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Theate, Miranda; Amondarain, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli. Allenatore: Domenico Tedesco.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Volpato, Bowie, Laurienté. Allenatore: Alberto Aquilani.

A che punto siamo?

Il Bologna quindi arriva alla sfida contro il Sassuolo con la necessità di vincere, ma innanzitutto di cominciare a segnare. L’aridità di esterni e punte soprattutto nei primi 180 minuti di campionato ha ricalcato la situazione estiva delle amichevoli.

Una situazione che comincia a gravare non solo per i risultati, ma soprattutto per il morale della squadra rossoblù. I due centravanti hanno bisogno di sbloccarsi, altrimenti comincerà a serpeggiare un po’ troppo malumore. Ad aggiungere ulteriore attesa per l’arrivo del primo gol stagionale ci ha pensato Riccardo Orsolini che sarà out per almeno 3 settimane.

Dall’altra parte, il Sassuolo di Aquilani si presenta alla gara senza particolari problemi di formazione (salvo il lungodegente Koné, infortunatosi al Mondiale). I neroverdi dovrebbero schierare l’undici ideale del tecnico romano. Gli unici dubbi sono a centrocampo e nel tridente, ma si tratta di decisioni da prendere basate soprattutto “sull’abbondanza” di scelte in alcuni ruoli.

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