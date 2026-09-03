Bologna, si ferma Orsolini: l’esito degli esami e i tempi di recupero

Brutte notizie per Domenico Tedesco: Riccardo Orsolini si ferma. L’attaccante del Bologna aveva accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra durante la partita di lunedì contro l’Atalanta. Gli esami hanno evidenziato una lesione e i tempi di recupero si aggirano attorno alle tre settimane.

Atalanta-Bologna, il momento dell’infortunio di Orsolini

Partito inizialmente dalla panchina dopo la titolarità all’esordio stagionale contro la Lazio, Orsolini era sceso in campo al 60′ per sostituire il compagno Jens Odgaard e andare ad occupare la fascia destra. Una partita durata appena una ventina di minuti. L’attaccante rossoblù si è accasciato sul prato della New Balance Arena, toccandosi il flessore, mimando il gesto del “tirare“. Orsolini è uscito sulle sue gambe, ma gli esami hanno evidenziato una lesione che gli costerà uno stop di tre settimane.

Quando rientra Riccardo Orsolini?

Il tecnico Domenico Tedesco dovrà rinunciare a Riccardo Orsolini, fresco di rinnovo, per le sfide contro Sassuolo, Napoli e Torino. Orso potrebbe tornare a disposizione direttamente per la trasferta di Lecce, in programma domenica 11 ottobre, al rientro dalla sosta per le Nazionali. Una beffa per il Bologna, che ora dovrà puntare tutto su Federico Bernardeschi.

L’ultimo infortunio di Riccardo Orsolini risale alla vigilia di Bologna-Inter, sfida che chiudeva il campionato di Serie A 2025/26. In quel caso si era trattato di una lesione di primo grado all’adduttore sinistro.

Notizie da Casteldebole: l’allenamento di oggi

I ragazzi di Domenico Tedesco, meno Orsolini e El Azzouzi, hanno proseguito la preparazione in vista di Bologna-Sassuolo. Questa mattina hanno svolto un lavoro di attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche, per poi concludere con una partitella a campo ridotto. Continua il lavoro differenziato per il centrocampista marocchino, che la scorsa settimana ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero per lui sono persino più lunghi: circa quattro settimane.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook