Bologna, è tempo di scegliere: questa settimana può essere decisiva

Lo specchio delle brame rossoblu deve iniziare a parlare e deve farlo il prima possibile. Sì, perché il Bologna, dopo due prestazioni convincenti e in crescita, è ancora a quota zero e, nonostante gli ottimi segnali dell’ultima uscita, inizia ad avere bisogno di punti.

Più per il morale, a dire la verità, che ai fini della classifica, perché la stagione è ancora lunga e i rossoblu vogliono capire quanto in alto possono tendere l’arco. Da qualche parte, però, bisogna iniziare, sia sul campo sia per quanto riguarda le scelte della società. Almeno per il primo dei due punti, la speranza è che Tedesco ingrani le marce alte già dalla prossima gara contro il Sassuolo.

Le scelte per il Bologna in campo…

Verosimilmente, in luce dei miglioramenti tattici visti a Bergamo, il nuovo mister rossoblu dovrebbe scegliere di confermare gran parte del suo ultimo undici titolare. Il tridente iniziale, dunque, dovrebbe essere composto da Piccoli, Cambiaghi e Bernardeschi. A centrocampo, invece, spazio per Ferguson e Pobega assieme a Jens Odgaard, che pian piano sta iniziando a capire i meccanismi della sua nuova posizione in campo.

Mentre Theate scalpita per la sua prima gara da titolare, probabilmente accanto ad Heggem, è sui terzini che si concentrano i ballottaggi. Da un lato Zortea e Holm, dall’altro Miranda e Alhassane spingeranno fino all’ultimo allenamento per dimostrare di meritarsi una maglia dal primo minuto.

… e per la dirigenza

Non ha senso parlare di risultati, perché è ancora troppo presto, però i dati ci parlano di un mercato in cui il Bologna si è ridimensionato, perlomeno dal punto di vista dei valori di mercato. Se abbiamo parlato di un Bologna che deve scegliere chi vuole diventare sul campo, e deve farlo subito, è altrettanto importante capire la linea che la dirigenza vuole dare al club.

Per capirci di più, domani avrà luogo la conferenza stampa di Fenucci, pronto a spiegare le decisioni prese negli ultimi mesi. Come sarà lo Squadrone di domani? È presto per dirlo, però da questa settimana passano i rossoblu di oggi

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