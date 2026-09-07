Bologna, pari all’ultimo respiro col Sassuolo: Dovbyk firma il 2-2

Il primo tempo del Bologna è stato un vero e proprio pianto. La squadra di casa è apparsa senza ritmo e priva di gioco, permettendo al Sassuolo di Aquilani di gestire la partita con estrema attenzione e di colpire in ripartenza. I neroverdi si sono portati in vantaggio grazie a Doig, scaturito da un’importante giocata sulla corsia laterale e complice un errore di Alhassane.

La scossa di Tedesco e i gol degli attaccanti

Nella prima frazione di gioco, la manovra dei rossoblù è risultata troppo lenta e prevedibile, con continui passaggi orizzontali che hanno agevolato la lettura difensiva degli avversari. Nella ripresa, l’allenatore Tedesco ha cambiato tre uomini per dare maggiore qualità, ritmo e geometrie alla squadra, inserendo Miranda, Libra e Moro rispettivamente per Alhassane, Odgaard e Pobega.

La scossa si è vista subito: dopo appena quattro minuti della ripresa, Piccoli ha agguantato il pari di testa. Tuttavia, l’entusiasmo del Dall’Ara è durato pochissimo: la difesa del Bologna si è fatta cogliere di nuovo impreparata e Adzic ha riportato in vantaggio il Sassuolo, con un rasoterra angolato. Nonostante il nuovo svantaggio, la formazione bolognese ha continuato a spingere con determinazione e a fare densità nella metà campo avversaria, anche se l’espulsione del tecnico Tedesco nel finale ha reso gli ultimi minuti ancora più nervosi.

Il primo squillo dell’ucraino evita la sconfitta per il Bologna

Come riportato oggi dal giornalista Claudio Beneforti su Stadio, la svolta decisiva è arrivata proprio all’ultimo sospiro della partita: Dovbyk ha firmato il primo gol con la maglia del Bologna, regalando il pareggio al 91′ ed evitando una terza sconfitta di fila che sarebbe stata del tutto immeritata.

Sebbene la vittoria al Dall’Ara manchi dal 12 aprile, questo gol può rappresentare la vera svolta per l’attaccante ucraino, ancora non al top della forma ma decisivo nei momenti chiave. Pur avendo ottenuto solo un punto, la squadra ha mostrato carattere e reazione, ritrovando la via della rete con i suoi due attaccanti principali.

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