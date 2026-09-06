Il pareggio nel derby, le pagelle e le dichiarazioni di Tedesco e Dovbyk: Bologna, le notizie di domenica 6 settembre

Pareggio nel derby emiliano tra Bologna e Sassuolo. I rossoblù, due volte in svantaggio, riescono a recuperare la partita nei minuti di recupero del finale. Nella partita odierna si è sbloccato l’attacco del Bologna: prima Piccoli e in seguito Dovbyk hanno timbrato il cartellino che ha sancito il risultato finale.

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Bologna, le considerazioni di mister Tedesco

Domenico Tedesco è intervenuto nella consueta conferenza stampa post-partita. L’allenatore vede il bicchiere mezzo pieno, nonostante non sia rimasto pienamente soddisfatto della prestazione dei suoi calciatori. Si è scusato per l’espulsione subita e si è detto contento della prova offerta dai suoi attaccanti.

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Dovbyk: prima rete e l’emozione del gol

Anche Artem Dovbyk è intervenuto ai microfoni, dopo aver siglato la rete che ha regalato il primo punto stagionale al Bologna. L’ucraino, molto felice per il momento personale (considerando anche l’esultanza sfrenata), attraverso le sue dichiarazioni ha confermato di trovarsi perfettamente in campo in coppia con Roberto Piccoli.

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