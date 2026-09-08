Bologna-Sassuolo, che debutto per Libra: e quell’”assist” per Dovbyk…

Una sassata terminata sulle mani di Muric ha fatto alzare dai seggiolini molti tifosi del Bologna presenti al Dall’Ara per il 2-2 contro il Sassuolo: anche se nella stessa azione ha trovato il gol Artem Dovbyk, il suo primo in rossoblù, a Domenico Tedesco non sarebbe certo dispiaciuto se a trovare la via della rete fosse stato anche Marco Libra.

Dopo le amichevoli pre-Mondiali con il Venezuela, Libra è tornato in Italia per prendere parte alle finali dell’Under-18 nel Bologna di Gigi Della Rocca. Risultato? Libra è stato uno dei protagonisti con la maglia rossoblù.

Bologna, Libra e la scommessa di Tedesco

Dal ritiro di Valles, come riportato da Claudio Beneforti nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Tedesco si è invaghito di Libra fino a promuoverlo definitivamente in prima squadra, intravedendo in lui qualità, personalità e quel cambio di passo che hanno in pochi.

Così, quando il Bologna ne aveva più bisogno, l’allenatore ex Fenerbahce non si è tirato indietro e per poco non stava per vincere subito la sua scommessa dalla primavera. Alla fine, era solo la prima volta. Vero, ma la qualità del venezuelano si è subito intravista tra le mura del Dall’Ara.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook