Bologna FC
Bologna-Sassuolo, che debutto per Libra: e quell’”assist” per Dovbyk…
Nell’ultimo pari dei rossoblù, il Dall’Ara ha scoperto per la prima volta dal vivo il talento del giovane venezuelano
Una sassata terminata sulle mani di Muric ha fatto alzare dai seggiolini molti tifosi del Bologna presenti al Dall’Ara per il 2-2 contro il Sassuolo: anche se nella stessa azione ha trovato il gol Artem Dovbyk, il suo primo in rossoblù, a Domenico Tedesco non sarebbe certo dispiaciuto se a trovare la via della rete fosse stato anche Marco Libra.
Dopo le amichevoli pre-Mondiali con il Venezuela, Libra è tornato in Italia per prendere parte alle finali dell’Under-18 nel Bologna di Gigi Della Rocca. Risultato? Libra è stato uno dei protagonisti con la maglia rossoblù.
Bologna, Libra e la scommessa di Tedesco
Dal ritiro di Valles, come riportato da Claudio Beneforti nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Tedesco si è invaghito di Libra fino a promuoverlo definitivamente in prima squadra, intravedendo in lui qualità, personalità e quel cambio di passo che hanno in pochi.
Così, quando il Bologna ne aveva più bisogno, l’allenatore ex Fenerbahce non si è tirato indietro e per poco non stava per vincere subito la sua scommessa dalla primavera. Alla fine, era solo la prima volta. Vero, ma la qualità del venezuelano si è subito intravista tra le mura del Dall’Ara.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook