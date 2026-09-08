Dovbyk, un gol per ritrovarsi: ecco i numeri del passato

Per Artem Dovbyk il gol contro il Sassuolo è molto più importante del punto conquistato dal Bologna. Il 2-2 arrivato nel recupero ha interrotto un digiuno personale e, soprattutto, può rappresentare il primo passo verso il ritorno dell’attaccante che il club ha scelto per il proprio progetto offensivo.

Artem Dovbyk, una rete per lasciarsi alle spalle il passato

La sua esultanza ha raccontato meglio di qualsiasi parola il periodo vissuto negli ultimi mesi. Dopo la rete, Dovbyk ha lasciato andare tutta la tensione accumulata, festeggiando senza nascondere l’emozione. «Venivo da un periodo difficile, ma non ho mai avuto dubbi sul fatto di riuscire a tornare», ha spiegato nel post partita. Una risposta cercata a lungo, dopo una stagione complicata e un infortunio che ne aveva condizionato il rendimento.

Al Bologna serve il Vero Dovbyk

Il centravanti ucraino deve ora ritrovare continuità e fiducia. I precedenti, del resto, sono quelli di un giocatore che sa come essere decisivo: a Girona aveva segnato 24 gol, conquistando il titolo di capocannoniere della Liga, mentre nella sua prima stagione alla Roma era arrivato a 17 reti complessive. Sono quei numeri che il Bologna spera di rivedere presto.

Finora Dovbyk ha dovuto inseguire la condizione. Nelle prime tre giornate è sempre partito dalla panchina, entrando nella ripresa. Anche contro il Sassuolo non era ancora al meglio, ma è riuscito a lasciare il segno nel momento più importante. Un gol che può accelerare il suo percorso e convincere Tedesco ad affidargli, progressivamente, più minuti.

Coppia con Piccoli?

Il tecnico può inoltre contare su una soluzione interessante: la convivenza con Roberto Piccoli. Nel finale al Dall’Ara i due hanno giocato insieme e sono stati proprio loro a costruire la rimonta rossoblù. «Io e lui ci troviamo bene in campo, lavoriamo l’uno per l’altro», ha detto Dovbyk.

Per il Bologna, ritrovare entrambi potrebbe significare avere una nuova arma per cambiare volto alle partite.

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