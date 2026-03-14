Bologna, col Sassuolo hai ancora un’occasione

Bologna contro Sassuolo, ottava contro nona in classifica. I rossoblù saranno ospiti al Mapei Stadium di Reggio Emilia in casa dei neroverdi. Sarà una gara importante in vista della prossima Coppa Italia: l’ottavo posto vale due turni in meno nella coppa nazionale.

Ma soprattutto la squadra felsinea ha l’opportunità di tenere viva la sua speranza di arrivare in Europa dal campionato. Nel primo anticipo del sabato di Serie A, l’Atalanta ancora una volta non ha vinto e rimane al 7° posto in classifica a distanza dalla zona Champions League, ma si è esposta all’attacco di chi la insegue. Come, appunto, il Bologna che si trova a -8 punti in graduatoria ma può rincorrere quella posizione.

Bologna, occasione rilancio

A Reggio Emilia, il Bologna ha l’opportunità di portare a casa tre punti e respingere l’attacco del Sassuolo. Un ko contro i neroverdi costerà l’ottavo posto (almeno temporaneamente ai rossoblù). Ma i felsinei possono attaccare l’unico possibile posto europeo raggiungibile tramite il campionato.

Qualora la Coppa Italia venisse vinta da una delle prime sei della graduatoria (sono ancora in gioco almeno tre squadre che hanno questa possibilità, ndr), il settimo posto varrebbe la qualificazione in Conference League. Il Bologna vincendo contro il Sassuolo si porterebbe a -5 dalla Dea, rendendo possibile questa speranza. Vincere con i neroverdi significa rilanciarsi, significa dare un significato al finale di stagione in Serie A, a prescindere dell’esito dell’Europa League.

Obiettivo dare un senso al finale d’annata

La lunga crisi del Bologna ha compromesso quasi tutti gli obiettivi della formazione di Vincenzo Italiano. Ma l’anno e mezzo giocata a livelli altissimi da parte della squadra del tecnico di Karlsruhe non merita un finale di seconda stagione anonimo. O, in generale, un finale di esperienza assieme anonimo.

Insomma, a Reggio Emilia il Bologna si gioca molto più di tre punti: orgoglio, ambizioni europee e il senso del proprio finale di stagione. Battere il Sassuolo significherebbe riaccendere la corsa e dimostrare che i rossoblù hanno ancora qualcosa da dire.

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