Bologna da primato: cinque vittorie esterne consecutive e ora vuole la sesta

Dallinga firma un gol che vale 5. 5 vittorie consecutive in trasferta per il Bologna. 1 in Europa League e le altre 4 in Campionato, l’ultima proprio quella di ieri contro il Sassuolo decisa dall’olandese. Non è da tutti. 5 ora sono anche i punti che separano i Rossoblù dal settimo posto occupato dall’Atalanta. Una risalita in classifica avvenuta soprattutto grazie alle vittorie fuori casa. Dimostrazione di una squadra forte e che vince, come contro i neroverdi, anche senza dover snaturare il sistema di gioco del proprio allenatore.

Sassuolo-Bologna: Dallinga per la quinta vittoria esterna consecutiva

Contro il Sassuolo parte titolare e ripaga la fiducia del suo allenatore, Thijs Dallinga. Beffa il difensore, si gira e infila alle spalle di Muric. L’olandese complessivamente fa una bella partita, lavora per la squadra. Il Bologna si appoggia a lui per poi affondare centralmente o sulle fasce con Cambiaghi e Orsolini, entrambi in buona forma. Il Bologna disposto con un 4-2-3-1 che pressa alto secondo la filosofia del suo allenatore. Crea occasioni, per raddoppiare mancano solo precisione nella finalizzazione e un po’ di fortuna (tiro di Dallinga murato da Idzes nel secondo tempo).

Ma il Bologna sa anche abbassarsi e difendere compatto, soprattutto nel secondo tempo quando il Sassuolo -modesto nei primi 45 minuti- si dispone in un modulo super offensivo. Nei minuti di recupero, con Skoruspki infortunato in campo, arrivano tanti palloni pericolosi nell’area Rossoblù, ma la porta rimane inviolata. Tre punti e clean sheet. E soprattutto quinta vittoria consecutiva in trasferta, che certifica il valore e la determinazione di questa squadra.

La situazione classifica in A e il prossimo impegno europeo

Il 5 è un numero che ricorre per il Bologna in questo momento. 5 vittorie consecutive in trasferta: oltre quella a Bergen, le ultime 4 di Campionato. Nessuna delle altre in Serie A nelle stesse giornate ha fatto meglio. E con la vittoria a Sassuolo i Rossoblù sono quarti per totale di punti raccolti fuori casa in questa stagione. Con la vittoria di ieri 5 sono i punti di differenza in classifica tra il Bologna ottavo e l’Atalanta lì davanti. Il settimo posto potrebbe anche valere l’Europa.

5, purtroppo, sono anche i cambi già effettuati ieri da Italiano al momento dell’infortunio di Skorupksi. Il portiere ha stretto i denti ed è rimasto a difendere la porta rossoblù con una fasciatura alla coscia. La brutta notizia è che non sarà disponibile per giovedì nel ritorno dell’ottavo di Europa League contro la Roma. Una partita in cui il Bologna deve e vuole trovare la vittoria: sarebbe la sesta partita in trasferta vinta. E quanto varrebbe…

Fonte: Claudio Beneforti, Stadio

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