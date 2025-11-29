Bologna, sei inarrestabile e il meglio deve ancora arrivare!

Come canterebbe Freddie Mercury “Don’t stop me now, I’m having such a good time”. Il Bologna di Vincenzo Italiano corre veloce non ha alcuna intenzione di fermarsi. Con la vittoria contro il Salisburgo giovedì sera, ha ottenuto dodici risultati utili di fila tra campionato ed Europa League.

Certo, c’è ancora un cammino lunghissimo da fare e ora si aggiungeranno le altre competizioni come Coppa Italia e Supercoppa, ma il Bologna non ha timore. Quando i rossoblù scendono in campo si divertono e divertono: guardarli giocare anche solo dalla tv è un piacere per gli occhi.

Italiano pensa al campionato, ma anche le coppe sono un obiettivo

“Abbiamo voglia di toglierci soddisfazioni” ha detto il tecnico dopo la partita contro il Salisburgo terminata con un poker rossoblù. Aggiungendo che il campionato è al momento la principale preoccupazione del club: “Il focus principale è sul campionato. Andare avanti nelle coppe è un obiettivo, ma in campionato dobbiamo spingere forte”.

A proposito di campionato, dopo la trasferta a Udine, il prossimo avversario sarà la Cremonese di Nicola lunedì 1° dicembre. Un avversario alla portata, ma da non sottovalutare assolutamente.

L’ultima sconfitta risale alla trasferta di Birmingham

L’ultima sconfitta del Bologna risale al 25 settembre, alla trasferta contro l’Aston Villa nella prima gara di Europa League. Il club di Birmingham vinse 1-0, il Bologna ebbe sì molte occasioni, ma non aveva ancora una sua vera forte identità. Gli inizi di stagione per Italiano sono così, bisogna attendere e dalla gara successiva infatti, i rossoblù hanno iniziato ad ingranare.

Il Bologna pareggia a Lecce (2-2), poi con il Friburgo in casa (1-1), vince con un poker a Pisa (4-0), poi a Cagliari (2-0) e a Bucarest (2-1). Si arriva poi ai pareggi contro Fiorentina (2-2) e Torino (0-0), la vittoria 3-1 contro il Parma e ancora il pareggio contro il Brann dove i rossoblù sono rimasti in 10 per quasi 70 minuti.

Infine, tre vittorie da applausi: il 2-0 contro il Napoli, il 3-0 a Udine e il 4-1 di giovedì contro il Salisburgo.

Bologna: rosa di qualità e il fattore Dall’Ara

Questi risultati importantissimi, il Bologna li ha raggiunti in quella che doveva essere “un’emergenza infortuni”. A Udine mancavano 6 titolari e altri 3 potenziali “prime firme” (Ferguson, Lucumi e Odgaard). Nonostante questo, il Bologna ha dimostrato di non essere in alcun modo intaccata dalle assenze e di poter contare su una rosa lunga e di qualità, in cui tutti sono ugualmente coinvolti.

Poi il fattore Dall’Ara: il fortino del Bologna. In casa, i rossoblù hanno perso solo una delle 20 gare disputate in questo anno solare: l’ultima gara della scorsa stagione contro il Genoa.

Fonte: Matteo Dalla Vite – La Gazzetta dello Sport

