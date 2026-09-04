Bologna, il senatore Skorupski vuole il riscatto e il clean sheet

L’inizio di stagione sotto le Due Torri passa anche dalla voglia di rivalsa di uno degli uomini più rappresentativi tra i rossoblù.

In casa Bologna, l’attenzione è tutta rivolta a Lukasz Skorupski, chiamato a trasformare un momento no in una dimostrazione di carattere.

Rialzarsi ancora

Come analizzato sulle pagine del Corriere dello Sport – Stadio da Stefano Brunetti, il portiere polacco si trova davanti a un vero e proprio punto di svolta.

Veterano e punto fermo dello spogliatoio rossoblù fin dal lontano 2018, lo stoico numero uno arriva da un’annata complessa, condizionata da quattro mesi di stop per guai fisici che ne hanno minato continuità e serenità, imponendogli già la necessità di una stagione che lo rilanciasse saldamente davanti a Pessina.

A complicare i piani e ad alimentare la pressione è poi arrivato l’errore fatale nella trasferta di Bergamo, un infortunio che rischierebbe di demoralizzare chiunque, ma che in un leader d’esperienza come lui può soltanto divenire un ulteriore stimolo per tornare a far bene.

In un momento delicato, all’inizio di un nuovo ciclo, la tenuta mentale dell’intero spogliatoio passa inevitabilmente dalla capacità dei suoi capitani di fare da scudo alle critiche.

Più che sulle doti tecniche, l’ambiente confida sulla tempra caratteriale di chi ha già superato tempeste simili, trasformando la rabbia in concentrazione.

Che non sia, dunque, questo senso di rivalsa la molla giusta per trovare il clean sheet nella sfida imminente contro il Sassuolo, regalando magari anche i primi punti in classifica e la prima gioia ai tifosi.

Sulle orme dei grandi: la caccia al record e al futuro

Con 283 presenze all’attivo, che lo pongono già davanti a icone del club come Pagliuca e Antonioli, il polacco quest’anno punta dritto al muro delle 300 gare in rossoblù, conscio però che per confermarsi ad alti livelli e meritarsi il rinnovo servirà la versione migliore di se stesso.

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