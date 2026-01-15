Bologna, 54 giorni senza vittoria

Il tempo passa, le partite scorrono, ma la vittoria continua a mancare. Il Bologna non vince in Serie A da 54 giorni: l’ultimo successo è quello netto per 3-0 a Udine, datato 22 novembre. Da allora, il calendario ha restituito un bilancio fatto di sconfitte e pareggi, senza mai quel momento liberatorio che spezza una serie negativa. Un dato secco, che racconta più di tante parole e che fotografa una fase complicata, soprattutto per continuità di risultati.

Un digiuno che parla chiaro

Sette avversari affrontati, nessuna vittoria portata a casa. In questo periodo il Bologna ha incassato quattro sconfitte, arrivate contro Cremonese, Juventus, Atalanta e Inter. Partite diverse tra loro, per peso e contesto, ma accomunate dallo stesso epilogo: i rossoblù non sono riusciti a tornare a casa con i tre punti. Un digiuno che, partita dopo partita, ha iniziato a farsi sentire e che oggi emerge con forza guardando semplicemente i numeri.

Tra pareggi e un digiuno che si allunga

A completare il quadro ci sono tre pareggi, ottenuti contro Lazio, Sassuolo e Como. Risultati che hanno mosso la classifica, sì, ma senza spezzare la serie negativa del Bologna. Ogni pareggio ha lasciato la sensazione di un’occasione a metà, utile ma non risolutiva. E allora la domanda viene naturale: quanto pesa non riuscire più a chiudere una partita con un successo? Quanto incide, anche mentalmente, vedere passare le giornate senza quel segnale di svolta?

I numeri non mentono

Sette partite, zero vittorie. È questo il dato che resta, al di là delle prestazioni e delle sensazioni. Il 3-0 di Udine rimane l’ultimo riferimento positivo, sempre più lontano nel tempo. Da lì in poi, solo risultati che hanno alimentato una serie negativa evidente e un digiuno che si allunga, una statistica difficile da ignorare che accompagna il Bologna settimana dopo settimana e che finisce inevitabilmente sotto la lente.

In attesa di una risposta

Il calcio, però, offre sempre una nuova occasione. Ogni partita può essere quella giusta per interrompere una serie negativa e riscrivere la narrazione. Per ora resta la realtà dei fatti: 54 giorni senza vincere. Un dato che pesa, ma che può essere cancellato solo dal campo. Quanto durerà ancora questo silenzio? È la domanda che accompagna il Bologna, in attesa di una risposta concreta che potrebbe arrivare già oggi contro l’Hellas Verona.

Fonte: La Gazzetta dello Sport

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook