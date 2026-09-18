Bologna FC
Bologna, serve la scossa: Palladino e il Dall’Ara per ripartire
Il Bologna di mister Palladino, dopo l’esonero di Tedesco, si prepara alla sfida casalinga contro il Torino. La squadra è chiamata a una presa di responsabilità per ritrovare la vittoria al Dall’Ara e l’entusiasmo della propria piazza.
Il Bologna si prepara a vivere una sfida casalinga di fondamentale importanza contro il Torino di Ignazio Abate. Dopo l’esonero di Tedesco e l’avvento di Palladino sulla panchina rossoblù, la squadra è chiamata a una radicale presa di responsabilità per invertire la rotta in campionato.
Come fotografato nell’articolo odierno del giornalista Davide Centonze su Stadio, l’obiettivo primario è ritrovare quel successo casalingo che manca ormai da troppo tempo, precisamente dal 2-0 contro il Lecce dello scorso 12 aprile.
Il tabù casalingo e la spinta della piazza
Analizzando il rendimento recente, emerge chiaramente come il fattore campo si sia trasformato in un problema: il bilancio parla di due sconfitte e tre pareggi nelle successive partite interne, un ruolino di marcia parecchio insufficiente per le ambizioni del club. La squadra ha urgentemente bisogno dell’appoggio incondizionato dei tifosi, evitando mugugni e fischi alla prima difficoltà o al primo errore tecnico.
Solo compattandosi e creando un corpo unico tra spalti e rettangolo verde sarà possibile superare le scorie negative accumulate nel recente presente e riaccendere quell’entusiasmo che in passato ha fatto la differenza.
L’era di Palladino: nuovi protagonisti per invertire la rotta
L’era di Palladino deve segnare un netto cambio di passo, ripartendo dalla voglia di riscatto e dalla ricerca di nuovi protagonisti pronti a prendersi le responsabilità della squadra. Parliamoci chiaro: sotto la guida del nuovo allenatore, giocatori esperti come Ferguson e Orsolini dovranno assumere un ruolo guida, da esempio, dettando i ritmi giusti fin dal primo minuto della sfida contro i granata.
Mister Tedesco, parlando all’uscita da Casteldebole, ha espresso profondo rammarico per non essere riuscito finora a restituire pienamente la fiducia alla piazza, avendo potuto disputare solo poche gare davanti al proprio pubblico. Per questo motivo, l’energia del Dall’Ara rappresenterà l’arma in più per cancellare le delusioni e dare finalmente il via a una nuova e vincente stagione targata Palladino.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook