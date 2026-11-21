Cresciuto a Zabrze, in una terra segnata dalle miniere di carbone dove molti ragazzi hanno visto svanire le proprie alternative, Lukasz Skorupski ha scelto un’altra strada, parando i colpi del destino con i guanti da portiere. A trentacinque anni, il numero uno del Bologna — arrivato in città nel 2018 e forte di 291 presenze in maglia rossoblù — guarda indietro con gratitudine, senza credere nella fortuna ma giurando sul duro lavoro. Sicuramente il ruolo di padre lo ha reso più morbido verso il piccolo Leo, che ha preferito l’attacco alla porta, lasciando a papà la responsabilità di difendere i pali.

La tempesta, la rinascita e la scossa di Palladino

L’inizio di stagione non è stato semplice, tra errori che hanno fatto male e momenti difficili dopo le sfide con Atalanta e Torino, ma la risposta è arrivata in silenzio, spingendo in palestra e restando saldo sulle proprie certezze. Come fotografato oggi dal giornalista Gianmarco Marchini su Il Resto del Carlino, il portiere ha raccontato anche l’episodio del ritardo con Tedesco e la svolta portata da Palladino, capace di alzare intensità, forza e resistenza fino al novantesimo minuto. Con la sfida all’Udinese alle porte e un mese decisivo davanti, l’obiettivo resta quello di restare con i piedi per terra e puntare in alto, magari sognando l’Europa tra qualche settimana.

Il futuro in rossoblù di Skorupski e il sogno della Nazionale

Nonostante le ricche offerte dall’Arabia, Skorupski non ha mai inseguito il denaro, mettendo al primo posto la qualità della vita e il legame profondo con Bologna, dove si sentono a casa anche la moglie e il figlio. Il contratto è in scadenza a giugno, ma l’idea è chiara: restare a vita in rossoblù, magari accompagnando la crescita del giovane Pessina. Resta aperta solo una ferita, legata alla mancata chiamata con la Polonia dopo gli infortuni della passata stagione, scoperta sul web invece che con una telefonata: un rimpianto che non spegne la voglia di lottare e di tornare a difendere quei colori.

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