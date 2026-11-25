Un avvio di stagione traumatico, che ha fatto seguito a un’annata in cui il fisico non lo aveva supportato a dovere. Lukasz Skorupski non ha avuto un 2026 semplice fino a qualche settimana, difficoltà che gli stavano anche costando il posto da numero uno del Bologna.

In questo inizio di annata aveva inanellato una serie di errori gravi, costati diversi punti ai rossoblù che avevano convinto anche il neo arrivato Palladino a puntare su Pessina titolare, a sua volta tutt’altro che perfetto a Lecce. Il ritorno del numero uno in pianta stabile tra i pali del club felsineo lo ha rinfrancato e oggi si può dire che Lukasz si sia riscattato.

Skorupski, dal primo clean sheet all’Udinese

In questi ultimi due mesi, infatti, il portierone polacco ha ritrovato la giusta lucidità e infatti sono arrivate una serie di prestazioni positive. A Cagliari ha collezionato la prima rete inviolata della stagione, rimanendo inoperoso, contro l’Udinese domenica ha fatto un paio di parate di puro riflesso da applausi.

In mezzo c’è la risalita di Skorupski, il riscatto da vero numero uno del Bologna. A San Siro, nonostante i due gol presi ha dato sicurezza al reparto, rispondendo presente in più di un frangente, a Parma è stato freddo e sicuro nel momento del bisogno. E soprattutto col Monza ha sfoderato la parata sul rigore di Cutrone che è valsa tre punti.

Futuro incerto

Vicino alla 300 presenze con la maglia del Bologna, Skorupski è alla nona stagione rossoblù. E potrebbe anche essere l’ultima. Il prossimo 30 giugno 2027, senza rinnovo, saluterà il club felsineo. Una possibilità che si fa sempre più pressante, visto che come riporta Marco Vigarani sul Corriere di Bologna, non ci sono discussioni per un eventuale rinnovo.

La società sta procedendo a blindare Bernardeschi e Miranda in primis. Poi si vedrà. Nel frattempo, dal 1° di gennaio, Skorupski potrebbe accordarsi liberamente con qualsiasi società in vista della prossima annata. Vedremo che cosa succederà. Di sicuro il suo profilo piace e interessa a tanti, come ad esempio il Milan alla ricerca di un vice Maignan d’esperienza.

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